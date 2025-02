Były menedżer Roberta Lewandowskiego kupuje klub Ekstraklasy. To już niemal pewne

Już wszystko jasne. Korona Kielce ma nowych właścicieli

"Proces negocjacyjny trwał od sierpnia i jesteśmy z niego zadowoleni. Teraz wchodzimy w proces inwestycyjny. Nowy partner biznesowy zakupi 99 procent akcji klubu, miasto będzie miało 1 procent do 2030 roku, po tym czasie inwestor ma przejąć 100 procent udziałów. Nastawiamy się na długofalową współpracę. Szalenie istotne są kwestie finansowe. Korona Kielce potrzebuje stabilności finansowej, nasz partner finansowy wesprze klub do końca tego sezonu kwotą 6 milionów złotych, w dwóch transzach po 3 miliony złotych. Miasto do 2030 roku będzie wspierać Koronę kwotą 2 milionów na sezon, poprzez promocję zwiększymy też wydatki do 300 tysięcy złotych na akademię" - powiedziała Wojda.