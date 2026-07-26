Były lider i trener Legii obawiał się rekacji kibiców Widzewa. "Nie będę niczego obiecywał"

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Aleksandar Vuković w trakcie poprzedniego sezonu objął Widzew i zrealizował zadanie. Choć momentami trudno było oglądać grę jego podopiecznych, to w ostatniej kolejce uniknęli degradacji. Aspiracje łódzkiego klubu są jednak dużo większe, ale przed niedzielną inauguracją sezonu na stadionie w Łodzi szkoleniowiec nie zamierza obiecywać, że drużyna będzie grała o mistrzostwo. - Nie chcemy rzucać słów na wiatr i obiecywać, bo tego nikt nie potrzebuje. Kibice tego klubu przeżyli trudny sezon, chociażby też z powodu różnych obietnic - uważa serbski trener.

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Aleksandar Vuković z uśmiechem wkracza z Widzewem w nowy sezonFOT MARCIN BRYJA / 400mm.plNewspix.pl

Andrzej Klemba, Interia: Czy to prawda, że kiedy objął pan Widzew, okazało się, że piłkarze nie mają sił, by biegać przez 90 minut? Zresztą w końcówkach meczów straciliście wiele punktów.

Aleksandar Vuković: To są kwestie, o których ja ogólnie nie chciałem mówić. To jest temat bardzo wewnętrzny i do tego, żeby go omawiać we własnym gronie. Więc nie bawię w komentowanie tego typu sytuacji i tym razem też chciałbym uniknąć. Drużyna miała problemy w poprzednim sezonie i można powiedzieć, że nie wyróżniała się pod kątem przygotowania fizycznego na tle innych zespołów.

Kilku piłkarzy przyznało, że latem dostało od pana mocno w kość.

- Jak tak mówią, to trzeba im zaufać, aczkolwiek nie wydaje mi się, żebyśmy robili coś ponad standard, który obowiązuje drużyny z takimi predyspozycjami i występującymi w tak wymagających rozgrywkach. Ta liga jest naprawdę bardzo intensywna. Nawet w momentach, kiedy jest w meczu mniej jakości, to przygotowania fizycznego czy intensywności nie brakuje. Dla mnie to podstawa, o której potem już się nie rozmawia. To temat, który w Polsce w zasadzie nie istnieje, bo właściwie wszyscy są przygotowani fizycznie. Liczę, że my też będziemy.

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Jakbym powiedział, że Widzew Vukovicia w poprzednim sezonie był podobny do reprezentacji Polski Czesława Michniewicza w mistrzostwach świata w Katarze to się pan zgodzi? Chodzi mi o grę nastawioną na defensywę, momentami trudną do oglądania, ale jednak zakończoną realizacją zadania. Cel uświęca środki?

- Nie chciałbym się porównywać. Zgadzam się, że momentami były takie mecze nie za ładnie i sam byłem z tego niezadowolony. Najistotniejsza rzecz, którą zapamiętam z poprzedniego sezonu, to że dokonaliśmy rzeczy bardzo trudnej. Wyciągnęliśmy Widzewa z ogromnej opresji.

Ale pan chyba nie lubi grać takiej piłki? Kiedy zdobywał pan z Legią mistrzostwo Polski, strzeliliście najwięcej goli w lidze, a nie się broniliście.

- Lubię, tak jak każdy, wysoko wygrywać, strzelać dużo goli i być stroną dominującą. Tylko do tego trzeba dojść i brać pod uwagę okoliczności. To, w jakim się jest momencie, też ma bardzo duży wpływ. Moje drużyny cechuje to, że nie czekamy tylko na swojej połowie i liczymy na jedną szansę w meczu. Nigdy tak nie było i nigdy nie będzie. Będą jednak fragmenty, w których drużyna się broni, bo to jest częścią tej gry. Ja mam ambicje i myślę, że każdy z drużynie, żeby ten sezon był dla nas inny. Nie chcemy rzucać słów na wiatr i obiecywać, bo tego nikt nie potrzebuje. Kibice tego klubu przeżyli trudny sezon chociażby też z powodu różnych obietnic. Ja nie jestem tego zwolennikiem. Graliśmy w tej trudnej sytuacji naprawdę dobre mecze na swoim stadionie - z Piastem, Lechią, Motorem, nawet z Termaliką. Wygraliśmy też z Lechem. To jest namiastka tego, co trzeba powtarzać. Na pewno musimy inaczej wyglądać w meczach wyjazdowych. To nie jest kwestia tego, że nagle nie jesteśmy na swoim stadionie, tylko po prostu nastawienia.

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Poczuł pan głód sukcesu, który mają kibice Widzewa? Tu nie było sukcesu od prawie 30 lat.

- Wiem, w jakim momencie trafiłem do klubu. Już wtedy miałem refleksję dotyczącą oczekiwań wobec drużyny. Teraz zaczynamy nowy sezon. Pracuję w klubie z historią, ale to jest przeszłość i my musimy pisać nową kartę. Ogromną mobilizacją i motywacją jest to, że tak dużo ludzi interesuje się tym klubem, jest za tym zespołem i daje temu wyraz na każdym kroku. Dla mnie to też odpowiedzialność, ale dla mnie polega to na tym, że ja nie będę obiecywał kibicom powrotu do sukcesów z dawnych lat.

Ja wolę pracować nad tym, żebyśmy dzień po dniu dążyli do tego, żeby na koniec być tam, gdzie wszyscy chcą

Gdy pojawiła się oferta Widzewa to gdzieś tam z tyłu głowy była wątpliwość, jak pana przyjmą kibice? Spędził pan w Legii mnóstwo czasu…

- Naturalnie tak. Sondowałem, jak to będzie odebrane przez fanów. Było takie myślenie, jak to będzie wyglądało, ale miałem też sygnały, że absolutnie nie będzie problemu, bo zawsze z szacunkiem mówiłem o Widzewa. I rzeczywiście poczułem się dobrze przyjęty. Mogę powiedzieć, że nawet byłem tym wręcz pozytywnie zaskoczony. Otwartość wobec mnie była naprawdę bardzo duża.

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Kibice chyba czekali, że w końcu przyjedzie ktoś, kto uratuje zespół przed spadkiem.

- Możliwe, że to też przyczyniło się do pozytywnego nastawienia. Poza tym jestem na tym rynku jako trener z pewnymi walorami i osiągnięciami.

Jeśli wziąć pod uwagę ostatnie kontuzje, to szukacie prawego obrońcy, prawego i środkowego pomocnika oraz napastnika?

- Można powiedzieć, że w dużej mierze trafił pan z tymi pozycjami. Nie jest wielką tajemnicą, że myślimy o powiększeniu i wzmocnieniu jakości kadry. Do końca okienka jest trochę czasu i na pewno te wzmocnienia nastąpią.

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Osman Bukari mógł być alternatywą na prawe skrzydło. Wymusił transfer do Crveny?

- Widzew jest w takiej sytuacji, że zawodnik nie jest w stanie niczego wymusić na klubie. Wybraliśmy to, co jest najlepsze dla obu stron. Widzimy zawodnika, któremu zależy by wrócić do klubu, w którym czuje się lepiej, gdzie łatwiej mu będzie odbudować formę. Na dłuższą metę, to może okazać się korzystne dla Widzewa i o to bardziej chodziło niż, że ktoś na kimś coś wymusił. Tak było z mojego punktu widzenia.

Przepracował cały okres przygotowawczy pod pana okiem. Widział pan w nim potencjał?

- Tak, inaczej już na niego patrzyłem i lepiej pokazywał się na boisku. Dostawał coraz więcej szans i w ostatnich sparingach wyglądał bardzo dobrze. Na pewno byłby brany pod uwagę w tych pierwszych meczach i miał dużo większe szanse, żeby grać niż na podstawie tego, co prezentował, kiedy tu trafiłem.

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Jego odejście było zaskoczeniem dla pana?

- Nie, to nie było zaskoczenie, bo ten temat istniał właściwie od początku przygotowań i był sygnały, że jest możliwość odejścia Bukariego.

Kogo pan widzi wśród faworytów do mistrzostwa?

- Lech, Legia i Jagiellonia. Myślę, że wśród tych trzech drużyn jest mistrz Polski.

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