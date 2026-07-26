Andrzej Klemba, Interia: Czy to prawda, że kiedy objął pan Widzew, okazało się, że piłkarze nie mają sił, by biegać przez 90 minut? Zresztą w końcówkach meczów straciliście wiele punktów.

Aleksandar Vuković: To są kwestie, o których ja ogólnie nie chciałem mówić. To jest temat bardzo wewnętrzny i do tego, żeby go omawiać we własnym gronie. Więc nie bawię w komentowanie tego typu sytuacji i tym razem też chciałbym uniknąć. Drużyna miała problemy w poprzednim sezonie i można powiedzieć, że nie wyróżniała się pod kątem przygotowania fizycznego na tle innych zespołów.

Kilku piłkarzy przyznało, że latem dostało od pana mocno w kość.

- Jak tak mówią, to trzeba im zaufać, aczkolwiek nie wydaje mi się, żebyśmy robili coś ponad standard, który obowiązuje drużyny z takimi predyspozycjami i występującymi w tak wymagających rozgrywkach. Ta liga jest naprawdę bardzo intensywna. Nawet w momentach, kiedy jest w meczu mniej jakości, to przygotowania fizycznego czy intensywności nie brakuje. Dla mnie to podstawa, o której potem już się nie rozmawia. To temat, który w Polsce w zasadzie nie istnieje, bo właściwie wszyscy są przygotowani fizycznie. Liczę, że my też będziemy.

Jakbym powiedział, że Widzew Vukovicia w poprzednim sezonie był podobny do reprezentacji Polski Czesława Michniewicza w mistrzostwach świata w Katarze to się pan zgodzi? Chodzi mi o grę nastawioną na defensywę, momentami trudną do oglądania, ale jednak zakończoną realizacją zadania. Cel uświęca środki?

- Nie chciałbym się porównywać. Zgadzam się, że momentami były takie mecze nie za ładnie i sam byłem z tego niezadowolony. Najistotniejsza rzecz, którą zapamiętam z poprzedniego sezonu, to że dokonaliśmy rzeczy bardzo trudnej. Wyciągnęliśmy Widzewa z ogromnej opresji.

Ale pan chyba nie lubi grać takiej piłki? Kiedy zdobywał pan z Legią mistrzostwo Polski, strzeliliście najwięcej goli w lidze, a nie się broniliście.

- Lubię, tak jak każdy, wysoko wygrywać, strzelać dużo goli i być stroną dominującą. Tylko do tego trzeba dojść i brać pod uwagę okoliczności. To, w jakim się jest momencie, też ma bardzo duży wpływ. Moje drużyny cechuje to, że nie czekamy tylko na swojej połowie i liczymy na jedną szansę w meczu. Nigdy tak nie było i nigdy nie będzie. Będą jednak fragmenty, w których drużyna się broni, bo to jest częścią tej gry. Ja mam ambicje i myślę, że każdy z drużynie, żeby ten sezon był dla nas inny. Nie chcemy rzucać słów na wiatr i obiecywać, bo tego nikt nie potrzebuje. Kibice tego klubu przeżyli trudny sezon chociażby też z powodu różnych obietnic. Ja nie jestem tego zwolennikiem. Graliśmy w tej trudnej sytuacji naprawdę dobre mecze na swoim stadionie - z Piastem, Lechią, Motorem, nawet z Termaliką. Wygraliśmy też z Lechem. To jest namiastka tego, co trzeba powtarzać. Na pewno musimy inaczej wyglądać w meczach wyjazdowych. To nie jest kwestia tego, że nagle nie jesteśmy na swoim stadionie, tylko po prostu nastawienia.

Poczuł pan głód sukcesu, który mają kibice Widzewa? Tu nie było sukcesu od prawie 30 lat.

- Wiem, w jakim momencie trafiłem do klubu. Już wtedy miałem refleksję dotyczącą oczekiwań wobec drużyny. Teraz zaczynamy nowy sezon. Pracuję w klubie z historią, ale to jest przeszłość i my musimy pisać nową kartę. Ogromną mobilizacją i motywacją jest to, że tak dużo ludzi interesuje się tym klubem, jest za tym zespołem i daje temu wyraz na każdym kroku. Dla mnie to też odpowiedzialność, ale dla mnie polega to na tym, że ja nie będę obiecywał kibicom powrotu do sukcesów z dawnych lat.

Ja wolę pracować nad tym, żebyśmy dzień po dniu dążyli do tego, żeby na koniec być tam, gdzie wszyscy chcą

Gdy pojawiła się oferta Widzewa to gdzieś tam z tyłu głowy była wątpliwość, jak pana przyjmą kibice? Spędził pan w Legii mnóstwo czasu…

- Naturalnie tak. Sondowałem, jak to będzie odebrane przez fanów. Było takie myślenie, jak to będzie wyglądało, ale miałem też sygnały, że absolutnie nie będzie problemu, bo zawsze z szacunkiem mówiłem o Widzewa. I rzeczywiście poczułem się dobrze przyjęty. Mogę powiedzieć, że nawet byłem tym wręcz pozytywnie zaskoczony. Otwartość wobec mnie była naprawdę bardzo duża.

Kibice chyba czekali, że w końcu przyjedzie ktoś, kto uratuje zespół przed spadkiem.

- Możliwe, że to też przyczyniło się do pozytywnego nastawienia. Poza tym jestem na tym rynku jako trener z pewnymi walorami i osiągnięciami.

Jeśli wziąć pod uwagę ostatnie kontuzje, to szukacie prawego obrońcy, prawego i środkowego pomocnika oraz napastnika?

- Można powiedzieć, że w dużej mierze trafił pan z tymi pozycjami. Nie jest wielką tajemnicą, że myślimy o powiększeniu i wzmocnieniu jakości kadry. Do końca okienka jest trochę czasu i na pewno te wzmocnienia nastąpią.

Osman Bukari mógł być alternatywą na prawe skrzydło. Wymusił transfer do Crveny?

- Widzew jest w takiej sytuacji, że zawodnik nie jest w stanie niczego wymusić na klubie. Wybraliśmy to, co jest najlepsze dla obu stron. Widzimy zawodnika, któremu zależy by wrócić do klubu, w którym czuje się lepiej, gdzie łatwiej mu będzie odbudować formę. Na dłuższą metę, to może okazać się korzystne dla Widzewa i o to bardziej chodziło niż, że ktoś na kimś coś wymusił. Tak było z mojego punktu widzenia.

Przepracował cały okres przygotowawczy pod pana okiem. Widział pan w nim potencjał?

- Tak, inaczej już na niego patrzyłem i lepiej pokazywał się na boisku. Dostawał coraz więcej szans i w ostatnich sparingach wyglądał bardzo dobrze. Na pewno byłby brany pod uwagę w tych pierwszych meczach i miał dużo większe szanse, żeby grać niż na podstawie tego, co prezentował, kiedy tu trafiłem.

Jego odejście było zaskoczeniem dla pana?

- Nie, to nie było zaskoczenie, bo ten temat istniał właściwie od początku przygotowań i był sygnały, że jest możliwość odejścia Bukariego.

Kogo pan widzi wśród faworytów do mistrzostwa?

- Lech, Legia i Jagiellonia. Myślę, że wśród tych trzech drużyn jest mistrz Polski.

Piłkarze Widzewa Łódź Foto Olimpik AFP

Karol Świderski i Nicola Zalewski Grzegorz Wajda East News

Widzew Łódź vs Lechia Gdańsk Piotr Matusewicz East News





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