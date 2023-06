Były król strzelców Ekstraklasy nie ma klubu. Będzie wielki powrót?

Christian Gykjaer grał w klubach rodzimej ligi duńskiej, później przeniósł się do Norwegii, a przez pół roku występował również w niemieckim TSV 1860 Monachium . Z Bawarii trafił natomiast bezpośrednio do Lecha Poznań . Od lipca 2017 roku stanowił o sile ataku w zespole ze stolicy Wielkopolski. Przy Bułgarskiej grał przez trzy lata, w trakcie których wyrósł na gwiazdę nie tylko swojej drużyny, ale i całej ligi. Został także królem strzelców Ekstraklasy w sezonie 2019/2020. Strzelił wówczas 24 gole.

Po wygaśnięciu umowy postanowił spróbować szczęścia w Italii. Tak się szczęśliwie dla niego złożyło, że mocarstwowe plany względem AC Monza ogłosił wówczas słynny Silvio Berlusconi. W 2020 roku klub był beniaminkiem Serie B, tymczasem były premier Włoch zapowiedział, że celem jest jak najszybszy awans do elity . Włodarze pytali więc o Zlatana Ibrahimovicia , Antonio Cassano , a nawet Mauro Icardiego . Skończyło się jednak na transferze... Christiana Gytkjaera, świeżo upieczonego króla strzelców polskiej ligi.