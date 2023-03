Były kapitan kadry wjechał po alkoholu w autobus. Wszystko obrócił w żart

Michał Żewłakow postanowił wrócić do incydentu z grudnia 2020 roku, gdy kierując pod wpływem alkoholu, uderzył w pojazd komunikacji miejskiej. Co ciekawe, wspomina tamto zdarzenie w żartobliwym tonie. Skłoniła go do tego kolizja z ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy, w wyniku której zawodnik Legii Warszawa wypluł dwa przednie zęby. W studiu Canal+ toczono w niedzielny wieczór dyskusję na temat ewentualnej celowości ataku. - Ja też nie chciałem uderzyć w autobus - skwitował były kapitan drużyny narodowej.