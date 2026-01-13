Były gwiazdor Legii wraca do Ekstraklasy. Już się pochwalili, zaskakujący kierunek
Już tylko kilkanaście dni pozostało do wznowienia zmagań w PKO BP Ekstraklasie. To więc ostatni dzwonek dla wielu klubów na wzmocnienia przed rundą wiosenną. We wtorkowy wieczór jedna z ekip zaskoczyła środowisko podpisaniem kontraktu z dobrze znanym nad Wisłą piłkarzem. Mowa dokładnie o Luquinhasie, który znów będzie regularnie pokazywał się polskim kibicom. Tym razem nie w barwach Legii Warszawa. "Przed Państwem zapowiadany gość specjalny" - pochwaliła się drużyna w mediach społecznościowych.
Dla Brazylijczyka będzie to już trzecie podejście do najważniejszych piłkarskich zmagań w naszym kraju. Poprzednie dwa epizody zaliczył w Legii Warszawa, gdzie stał się jednym z ulubieńców kibiców. Dlatego też spory żal wywołało jego odejście do Fortalezy pod koniec czerwca 2025. Mowa w końcu o dwukrotnym mistrzu kraju z "Wojskowymi", ponadto w białej koszulce występował między innymi w Champions League oraz dwóch pozostałych europejskich pucharach.
Rozbrat piłkarza pochodzącego z Ameryki Południowej z Polską nie trwał jednak przesadnie długo. Dość niespodziewanie dziś został on ogłoszony nowym graczem Radomiaka Radom. Oznacza to, że znów będzie współpracował razem z Goncalo Feio. Portugalczyk z ekipą z województwa mazowieckiego pracuje od niedawna i już zdążył pozytywnie zaskoczyć. Z Brazylijczykiem powinno być mu łatwiej o kolejne dobre wyniki.
Luquinhas nowym zawodnikiem Radomiaka Radom. Brazylijczyk znów zagra w Polsce
"Luquinhas jest uniwersalnym zawodnikiem ofensywnym, mogącym występować zarówno na skrzydle, jak i w roli podwieszonego napastnika. W Ekstraklasie rozegrał dotychczas 103 spotkania, w których zdobył 14 bramek oraz zanotował 17 asyst. W Radomiaku będzie występował z numerem 82. Luqui, cieszymy się, że jesteś z nami i mamy nadzieję, że w zielonych barwach jeszcze bardziej poprawisz swój dorobek w Ekstraklasie oraz wszelkich innych rozgrywkach" - poinformował Radomiak na oficjalnej stronie internetowej.
Nie zabrakło także informacji dotyczącej długości kontraktu. Umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. Kibice? Przeszczęśliwi. "Bardzo ciekawy transfer, oby pokazał swoją najlepszą grę z czasów Legii", "Ma papiery na granie, boisko zweryfikuje, powodzenia kolego" - czytamy w komentarzach. Radomianie do gry o punkty wrócą 30 stycznia. Na obiekt przy ulicy Struga zawita wtedy Arka Gdynia.