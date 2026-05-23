Były as Lecha popsuł święto w Poznaniu. Na chwilę. Mistrzowska fiesta Lecha

Efektowna kartoniada, podkreślająca nie sam fakt zdobycia tytułu przez "Kolejorza", ale jego obronę, szpaler ze strony Wisły Płock i głośny śpiew ponad 40 tysięcy kibiców na wypełnionym po brzegi stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. To co najlepsze w sobotę, odbyło się na nim przed spotkaniem, a dalsza część miała mieć miejsce już po nim.

Bo choć starcie w Poznaniu miało w teorii taki sam status jak osiem innych potyczek w tej kolejce, to akurat dla układu tabeli posiadało znaczenie marginalne. Jedynie w kwestii pozycji gości z Mazowsza, ewentualne jedno czy dwa miejsca niżej bądź wyżej to kilkaset tysięcy złotych różnicy w późniejszych nagrodach.

Lech w XXI wieku po raz piąty świętował tytuł na swoim stadionie, ale dopiwero po raz drugi był tego pewny przed ostatnią kolejką. I tak jak trzy lata temu szpaler tworzyli mu gracze Zagłębie Lubin, tak i teraz w podobny sposób przywitali go Płocczanie.

A samo spotkanie, tak jak i wówczas, nie wbijało w fotel, dyplomatycznie to ujmując.

PKO Bank Polski Ekstraklasa. Lech Poznań - Wisła Płock w 34. kolejce

W poprzednim sezonie stadion przy Bułgarskiej był twierdzą - Lech wygrał tu 15 z 17 potyczek. Teraz tytuł obronił głównie dzięki swojej postawie w meczach wyjazdowych, bo z Poznania punkty wywiozło aż dziewięć ekip. A Wisła mogła być dziesiątą.

Leo Bengtsson i Zan Rogelj

Mariusz Misiura dość szybko zbudował w Płocku drużynę potrafiącą skutecznie się bronić, Lech przekonał się o tym pod koniec zeszłego roku, gdy przez 90 minut szturmował bramkę Rafała Leszczyńskiego. I nic nie wskórał. Wtedy Płocczanie byli jeszcze na szczycie tabeli, wiosną już jednak spadli do środka stawki. Tyle że nie groził im spadek, sytuację mieli pod kontrolą.

Dziś w pierwszej połowie też się głównie bronili - i to dość głęboko. Szukali błyskawicznych kontr, tych było niewiele, ale i stałych fragmentów. Choć w 37. minucie Dominik Kun powinien był lepiej rozwiązać akcję, gdy dostał piłkę na środku pola karnego. Ni to uderzył, ni podał - nie trafił w bramkę.

Lech w pierwszej połowie zdobył jedną bramkę, za to taką "palce lizać". Luis Palma idealnie zakręcił z wolnego, Leszczyński nie sięgnął piłki. Były inne sytuacje, brakowało dokładności Walemarkowi czy Bengtssonowi.

Tuż po przerwie Lech też zamknął Wisłę na jej połowie, by za chwilę... stracić bramkę. Pierwszy wypad gości zakończył się trafieniem, defensywa mistrza Polski się posypała. Zan Rogelj z bliska pokonał Bartosza Mrozka.

To był najciekawszy kwadrans w tym spotkaniu, bo Lech dość szybko znów znalazł się na prowadzeniu (główka Walemarka po dośrodkowaniu Gurgula). I tak samo szybko mógł je stracić - zagranie ręką najsłabszego w Lechu Mateusza Skrzypczaka dało gościom rzut karny, trener Misiura głośno domagał się też drugiej żółtej kartki dla stopera. Sędzia Szczerbowie oszczędził piłkarza, który za moment został zmieniony.

Wyrównania zaś nie było, bo Mrozek obronił rzut karny Nemanji Mijuskovicia.

Przez ostatnie pół godziny na trybunach trwała już mistrzowska feta, pokazała się ogromna oprawa, odpalono kilkadziesiąt rac. A w tym dymie na 3:1 ustalił Yannick Agnero, który chwilę wcześniej zastąpił Mikaela Ishaka. Tyle że po długiej analizie gol został skasowany.

Wisła ostatecznie w Poznaniu nie przegrała - remis zapewnił jej w doliczonym czasie Marcin Kamiński. Czyli obrońca, który kiedyś świętował tytuł z "Kolejorzem".

Statystyki meczu Lech Poznań 2 - 2 Wisła Płock Posiadanie piłki 63% 37% Strzały 14 15 Strzały celne 5 5 Strzały niecelne 7 7 Strzały zablokowane 2 3 Ataki 127 59

Lech Poznań. Trener Niels Frederiksen, Daniel Hakans, Mikael Ishak





