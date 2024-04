Były agent Lewandowskiego triumfuje, polski klub straci miliony. Wkroczyć musiał komornik

Trudno zliczyć, ile lat rwa już konflikt pomiędzy Robertem Lewandowskim i jego byłym agentem, Cezarym Kucharskim. Przeciąga się proces, w którym napastnik Barcelony oskarża menadżera piłkarskiego o szantaż . Stąd też Kucharski stara się wykorzystać każdą najdrobniejszą okazję do wbicia w mediach szpilki w "Lewego".

Proces Kucharski - Cracovia trwał wiele lat. "Pasy" chciały oszczędzić na prowizji

Poza procesem z Lewandowskim Cezary Kucharski w ostatnich latach sądził się również z Cracovią . Domagał się od polskiego klubu zaległych należności z tytułu transferu Bartosza Kapustki . W 2017 roku zawodnik został kupiony przez Leicester City , jednak jego przygoda z "Lisami" była całkowicie nieudana. Te zapłaciły za niego jednak aż 5 milionów euro. Na konto agenta powinno wówczas trafić 500 tysięcy euro , jednak ten na pieniądze czekał aż do września ubiegłego roku. Skąd takie opóźnienie?

Kiedy dziewięć miesięcy później piłkarz trafił do Leicester reprezentowała go już agencja BMG Sport. "Pasy" chciały zaoszczędzić na prowizji dla Kucharskiego, dlatego przekazały, że Kapustka został sprzedany za 2,5 miliona euro , a drugą część kwoty stanowiły dodatkowe bonusy". Dlatego też proponowały Kucharskiemu wypłacenie prowizji od kwoty 2,5 miliona, a nie 5 milionów euro. W podobnej sytuacji znalazł się poprzedni klub gracza, Tarnovia.

Były klub Kapustki również oszukany przez Cracovię. W grze setki tysięcy

To właśnie stamtąd w 2012 roku Kapustka trafił do Cracovii. W umowie Tarnovia zastrzegła sobie otrzymanie 10 procent prowizji od kwoty kolejnego transferu skrzydłowego. Cracovia przekazała klubowi, że podstawowa kwota transferu wyniosła 2,5 miliona euro, chcąc w ten sposób przechytrzyć zarówno Kucharskiego, jak i były klub bohatera transferu do Leicester. Ci poznali się jednak na tym fortelu.