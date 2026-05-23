Było 6:0, kiedy Podolski pojawił się na boisku. Górnik wyważył drzwi do Ligi Mistrzów

To nie było zwykłe zakończenie sezonu w Górniku Zabrze. 48 godzin przed meczem z Radomiakiem Lucas Podolski ogłosił, że zostaje nowym właścicielem Górnika. 24 godziny później dodał, że to będzie jego ostatni mecz. Jednak sobotnie spotkanie nie tylko dla 40-latka było wielkim świętem.

Górnikowi Zabrze chodziło tylko o jedno

28 236 widzów na stadionie (komplet) czekało na jedno. Górnik już wygrywając finał Pucharu Polski, zapewnił sobie europejskie puchary, ale teraz chodziło o to, żeby Ligę Europy zamienić na Ligę Mistrzów. Do tego potrzebna była wygrana. Porażka oznaczała, że potknąć musi się też Jagiellonia, a Raków nie może zdobyć więcej niż punkt. Gdyby tak się stało (porażka Górnika i Jagi oraz remis Rakowa), to do ustalenia kolejności potrzebna byłaby mała tabelka dla trzech drużyn, gdzie na szczęście dla zabrzańskiej "Torcidy", to Górnik był górą.

Nikt jednak nie myślał o skrajnych scenariuszach. Przecież Górnik z ostatnich 10 spotkań przegrał tylko jedno i zdobył w tym czasie o 9 punktów więcej od Radomiaka. Wszystko było zatem gotowe na wielką fetę. Górnik ostatni raz zajął w Ekstraklasie drugie miejsce w 1991 roku. Teraz miał to powtórzyć. Po 35 latach. Wcale nie tak długo zważywszy na fakt, że na kolejny Puchar Polski czekali w Zabrzu 54 lata.

Po 30. minutach Górnik Zabrze zaczął świętowanie. Podolski miał rację

Patrząc na statystyki, Górnik miał prawo do umiarkowanego optymizmu. Z drugiej strony zabrzanie wiedzieli, że muszą bardzo, ale to bardzo uważać na rywala, który przystępując do spotkania, mógł się pochwalić tym, że od 266 wyjazdowych minut (od gola straconego w 4. minucie w Lubinie) potrafił zachować czyste konto (po 0:1 z Zagłębiem przyszło 1:0 w Płocku z Wisłą i 0:0 z Cracovią). Ta statystyka plus fakt, że dla Radomiaka był to 200. mecz w Ekstraklasie, nakazywały ostrożność.

Górnik nie zamierzał jednak długo żyć w niepewności. Po pół godzinie prowadził już 3:0 i zaczęło się świętowanie. Co z tego, że Radomiak był nawet częściej w posiadaniu piłki, skoro na nic się to nie przekładało. Górnik częściej strzelał na bramkę rywala, a co trzecią sytuację zamieniał na gola. Do przerwy zabrzanie dołożyli jeszcze dwie bramki, a to nie był koniec. Górnik lepszego wejścia do Ligi Mistrzów nie mógł sobie wymarzyć. Okazało się, że rację miał Podolski, kiedy dwa dni temu na konferencji po przejęciu klubu przekonywał media, że Górnik ma dobry zespół i nie potrzebuje żadnej rewolucji.

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że Radomiak w końcówce zdołał uratować twarz strzelając dwie bramki. Inna sprawa, że wtedy Górnik był już myślami po końcowym gwizdku.

