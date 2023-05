Dodajmy jednak od razu, że wygrana wcale nie gwarantuje utrzymania. To dopiero pierwszy krok. Śląsk nadal jest w strefie spadkowej - zajmuje 16. miejsce z 35 punktami w dorobku. Do pokonanej przez siebie Wisły (sklasyfikowanej na 15. lokacie) traci dwa "oczka". W walce o pozostanie w elicie wrocławianie nie są więc zależni wyłącznie od siebie, muszą dodatkowo liczyć na wpadkę rywali.

Śląsk Wrocław - Wisła Płock: Gospodarze musieli gonić

Gol dla płocczan był dość niespodziewany. Lepiej w mecz weszli bowiem gospodarze, którzy od razu założył wysoki pressing i starali się utrudniać rywalowi rozegranie piłki. Na przestrzeni trzech pierwszych minut strzały oddali Erik Exposito i Matias Nahuel . Wraz z każdym udanym zagraniem wrocławian, na stadionie wzmagał się doping . Choć kibice mają prawo wściekać się na swoich zawodników za to, co robią w tym sezonie, nie zostawili ich samych w tak ważnym momencie - pojawili się w liczbie około dziesięciu tysięcy i zdzierali gardła, aby pomóc ukochanej drużynie.

W tej sytuacji Śląsk był wirtualnie w 1. Lidze . Zawodnicy z Wrocławia musieli więc wrócić do dobrej gry. Pierwszy ku temu krok wykonali w 36. minucie, kiedy do remisu doprowadził Matias Nahuel. Hiszpan popisał się kapitalnym uderzeniem sprzed pola karnego.

Śląsk Wrocław wciąż w grze o utrzymanie

Wśród zawodników i kibiców Śląska wybuchła dzika radość. Drużyna miała wymarzony wynik i teraz pozostało jej utrzymać go do samego końca. Od 67. minuty stało się to łatwiejsze - w brzydki sposób rywala sfaulował Jakub Rzeźniczak, za co został ukarany drugą w tym meczu żółtą kartką. W konsekwencji musiał opuścić boisko, a płocczanie grali w dziesiątkę.