Była gwiazda Manchesteru United w Ekstraklasie? Podolski nie traci nadziei

Podolski, czyli człowkek-orkiestra w Zabrzu

Gdy przez lata Lukas Podolski obiecywał swój powrót do Polski, wielu kibiców Górnika Zabrze nie potrafiło brać tych deklaracji na poważnie. Tym bardziej, że mijały kolejne sezony, napastnik powoli spuszczał z tonu, a mimo wszystko wybierał oferty z Japonii czy Turcji. Jak jednak mistrz świata obiecał, tak zrobił. Trzy lata temu przeniósł się do śląskiego zespołu i wykorzystuje swoją pozycję w świecie piłki nożnej ku jego chwale. Nie jest tajemnicą, że 130-krotny reprezentant Niemiec ma zatarg z obecną prezydent miasta. Ponadto 38-latek - poza oczywistym wsparciem, jakim są jego nieprzeciętne umiejętności na boisku - pomaga, przekonując innych piłkarzy do przenosin do PKO BP Ekstraklasy . Dzięki temu na Stadion im. Ernesta Pohla trafił, między innymi, Lawrence Ennali.

Transferowa bomba była o krok. Temat jednak nie upadł

Nani. Miał przyjść, był temat rok temu, ale poszedł do Adany. Może wrócimy do tego...

Jeżeli rzeczywiście doszłoby do takiego transferu, trudno byłoby go do czegokolwiek porównać. Wydaje się, że jedynym, kto pod względem pozycji w świecie piłki i umiejętności mógłby z Portugalczykiem rywalizować... sam Podolski. Nani pokazał się całemu światu, gdy w 2007 roku przeniósł się do Manchesteru United. Najpierw miał partnerować Cristiano Ronaldo, a następnie go zastąpić. Choć nigdy nie wszedł na tak wysoki poziom, jak jego rodak, przez kilka lat był niekwestionowaną gwiazdą Premier League. Opuścił Anglię po siedmiu latach z bagażem 12 trofeów, z których najważniejsze to puchar Ligi Mistrzów i cztery mistrzostwa kraju.