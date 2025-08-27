Była 20:48. Zbigniew Boniek wbił szpilkę. Prosto w Legię

W tym sezonie Legia Warszawa jest bardzo bliska europejskich pucharów. Jako triumfator Pucharu Polski "Wojskowi" brali udział w eliminacjach Ligi Europy. Tam w dwóch pierwszych rundach pokonywali kolejno kazachskie Aktobe FK oraz czeskiego Banika Ostrawa.

W trzeciej rundzie kwalifikacji zespół prowadzony od tego sezonu przez Edwarda Iordanescu trafił na AEK Larnaka. W dwumeczu z cypryjskim klubem Legia nie była skazywana na porażkę. Wręcz przeciwnie, miała argumenty, aby triumfować i zameldować się na ostatnim etapie eliminacji LE. Tak się jednak nie stało.

Polsat Sport Polsat Sport

Boniek uszczypnął Legię. Nie mógł się powstrzymać

Pierwsze spotkanie na wyjeździe zakończyło się solidnym laniem. Przedstawiciel Ekstraklasy na gorącym Cyprze poległ aż 1:4, choć po pierwszej połowie na tablicy wyników widniał remis 1:1. Na stadionie przy ul. Łazienkowskiej gospodarze w pewnym momencie prowadzili już 2:0, jednak w drugiej części gry AEK trafił na 2:1, grzebiąc nadzieje o remontadzie. Takim rezultatem zakończył się tamten mecz.

Oznaczało to, że drużyna z Larnaki zameldowała się w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Tam Cypryjczycy zagrali z SK Brann - drugim zespołem poprzedniego sezonu ligi norweskiej. W pierwszym meczu Brann na własnym stadionie zwyciężyło 2:1. W środę 27 sierpnia odbył się rewanż, w którym Norwegowie kompletnie rozbili AEK, wygrywając na wyjeździe aż 4:0. Warto dodać, że gospodarze od 39. minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Enrica Saborita.

Tak czy inaczej, to SK Brann zagra w fazie ligowej Ligi Europy. Na wynik środowego spotkania w mediach społecznościowych zareagował Zbigniew Boniek, który pokusił się o mocno wymowny wpis. "Larnaca przytuliła 4 od drużyny norweskiej" - napisał były prezes PZPN, dodając wiele emotikonów. Można przypuszczać, że w ten sposób Boniek wbił szpilkę Legii, która nie potrafiła przejść rywala z Cypru, co bezproblemowo udało się Norwegom.

Rozwiń

Warszawiakom została walka o Ligę Konferencji. W najbliższy czwartek "Wojskowi" rozegrają rewanżowy mecz u siebie ze szkockim Hibernian. Na terenie rywala to klub z Ekstraklasy był górą (2:1).

Piłkarze Legii Warszawa ROBERT PERRY PAP/EPA

Edward Iordanescu, trener Legii Warszawa MARIUS BECKER AFP

Zbigniew Boniek Piotr Kamionka/REPORTER East News