Był związany z Legią Warszawa, o jego śmierci słyszała cała Polska. Organizują pomoc

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Sprawa w toku

Mężczyzna zmarł na miejscu, a jego bliscy - żona i dwoje dzieci - zostali przetransportowani do szpitala w stanie ciężkim. Ich życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo, kobieta odzyskała przytomność. Jeszcze jedną ofiarą zdarzenia jest pasażerka volkswagena, który znajduje się w stanie śpiączki. Jak donoszą media, trzej zatrzymani i uciekinier mieli zostawić ją na siedzeniu pasażera, a potem twierdzili, że to ona prowadziła samochód, czemu wiary nie dają śledczy.

Zmarły był kibicem Legii. Zorganizowano zbiórkę

"W październiku planowaliśmy start z Rafałem w Runmageddonie. Trochę obawiał się czy da radę z trasą, bo to miał być jego debiut, ale chciał z pewnością pokazać swoim dzieciom, że Tata da radę, żeby potem dzieci mogły brać z niego przykład, bo też je zapisał na formułę Runmageddon kids. Niestety nie pobiegnie już nigdy" - pisał organizator. Choć zbiórka dobija już do wyznaczonego celu 200 tys. zł, to nadwyżka będzie kontynuacją pomocy poszkodowanej rodzinie. Link do zbiórki można znaleźć tutaj.