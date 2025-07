Był właścicielem Legii, teraz demaskuje jej rekordowy transfer. "To ściema"

Przez dłuższy czas ruchy transferowe przeprowadzane przez działaczy Legii Warszawa budziły wśród jej kibiców spory niepokój. W rubryce "transfery do klubu" przez dłuższy czas widniały tylko trzy nazwiska zawodników wracających do klubu po zakończeniu wypożyczeń. Na dodatek z klubu odeszli zawodnicy, którzy w zeszłej kampanii najczęściej byli podstawowymi piłkarzami. Mowa o Vladanie Kovaceviciu, Tomasu Pekharcie i przede wszystkim Maximilianie Oyedele, który za kwotę sześciu milionów euro odszedł do francuskiego Strasbourga.