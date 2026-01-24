Był nadzieją reprezentacji, wrócił do Polski. W jednej sprawie mówi "pomidor"

Korespondencja z Turcji (zgrupowanie polskich klubów)

Przemysław Langier (Interia Sport): Zdarza Ci się wracać wspomnieniami do przełomu lat 2020 i 2021?

Kamil Jóźwiak (piłkarz Jagiellonii Białystok): - Powiem szczerze, że czasami przewinie się jakiś filmik z moimi akcjami. Super czas dla mnie.

W reprezentacji stałeś się znaczącym piłkarzem, pojawiły się gole, asysty, kluczowe akcje. Był transfer do Anglii, ledwie 22-23 lata na karku.

- Tak, udało się dokonać kilku fajnych rzeczy. Pytasz pewnie, by przyrównać przeszłość i teraźniejszość. Wtedy spełniałem marzenia, tak to czułem, przeżyłem wspaniałe chwile. Dziś jestem w innym miejscu kariery i cóż - wciąż wierzę, że wiele pięknych chwil przede mną.

Mogło się wtedy zakręcić w głowie?

- Nie, raczej miałem zawsze poukładane. Zawsze byłem raczej osobą, która wiedziała czego chce i ciężko na to pracowała. Oczywiście pewnie też miałem - hmm… - talent, bo nie wszystko, moim zdaniem, można osiągnąć pracą, ale uważam, że starałem się wyciągnąć maxa, na jakiego w danym momencie było mnie stać. Nie sądzę, że odlatywałem. Zdziwiłbym się, gdyby ktoś dał taką opinię. Taki moment w życiu miałem bodajże raz, w wieku 16-17 lat. Później cechowała mnie może pewność siebie, ale nie myliłbym tego z odlatywaniem.

Zakładam, że nie spodziewałeś się wtedy, że przed trzydziestką wrócisz do Ekstraklasy. Nie uważam, że to ujma, ale szukam powodu, dla którego się to stało.

- Ciężko go jednoznacznie wskazać. Ekstraklasa na pewno poszła do przodu, ale oczywiście, tak jak powiedziałeś, nie było planu powrotu. Może zabrakło trochę szczęścia, może pewnych cech, większej liczby dobrych momentów. Faktycznie mając 20, 21, 22 lata, grając w reprezentacji, jadąc na Euro, strzelając bramki, chciałem iść do przodu. Nie zawsze się udaje, ale myślę, że wciąż stać mnie na dużo.

Zaskakujący był szybki koniec grania w Hiszpanii, choć z tego, co kojarzę, opowiadałeś kiedyś, że grałeś tam z kontuzją. W piłce jest cicha presja na to, by wychodzić na boisko pomimo urazu?

- Najchętniej powiedziałbym "pomidor"… Co do reszty pytania, w Granadzie faktycznie szybko wywalczyłem miejsce w składzie, choć przychodziłem tam jako underdog. Po pół roku gry miałem inne oferty z La Ligi, ale niestety Granada nie chciała pozwolić na ten transfer. Zaczął się następny sezon i już nie było tak dobrze. Faktycznie pojawiło się granie z kontuzją. Niestety dla mnie mój problem został źle zdiagnozowany. Podjęta została zła rehabilitacja, jednocześnie grałem na tabletkach przeciwbólowych. To był błąd, to nigdy nie jest dobre, ale sam też mam taki charakter, by nie odpuszczać. Zamiast polepszyć, pogorszyłem swoją sytuację. Nie wyglądałem dobrze na boisku, co skutkowało ograniczaniem mojej roli. Zagrałem tylko w 17 meczach na 42 w sezonie. Na szczęście zdrowie dziś znów dopisuje, jestem przygotowany na 100 proc. I jestem dziś w fajnym miejscu, w którym nie mam powodów do narzekań.

Wciąż chciał grać poza Polską

Bez klubu byłeś już w czerwcu, a z Jagiellonią związałeś się mniej więcej w połowie września. To skutek Twoich decyzji?

- Tak. Cały czas trenowałem i priorytetem było zostanie za granicą, taki był mój cel. Ale w piłce czas leci bardzo szybko i gdy się nie gra przez jakiś czas, kluby często zaczynają stawiać nad tobą znak zapytania. Pojawiają się wątpliwości: czy on będzie gotowy, ile trzeba będzie na niego czekać, itd. Teraz już mam inną perspektywę. Wtedy myślałem, że uda się zostać zagranicą. Stąd aż do września byłem bez klubu.

Ekstraklasa to nie jest poziom La Ligi. Pewnie nie spodziewałeś się, że będzie aż tak trudno wpłynąć pozytywnie na grę drużyny?

- Z jednej strony się zgodzę, bo liczyłem na więcej, z drugiej miałem pewien znak zapytania, jak to będzie wyglądać. To nie była sytuacja, która w moim życiu się już wydarzyła, dlatego sam zastanawiałem się, jak ja po takim czasie będę letnim funkcjonował. Raz, że w poprzednim sezonie dużo czasu straconego przez kontuzję, a dwa, był ten letni okres bez treningów w klubie. Super, że teraz jest okres przygotowawczy zamiast - jak to bywa w innych ligach - ciągłego grania, bo zima jest dla mnie szansą by wskoczyć na odpowiedni poziom.

Tomasz Hajto: Nauczmy obcokrajowców przyjmować nasze zasady. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Trener-psycholog

Co słyszysz od Adriana Siemieńca?

- Myślę, że mamy dobre relacje z trenerem i z całym jego sztabem. Dużo rozmawiamy, dużo analizujemy moją grę, dostaję feedback, co oni uważają. To są takie ściśle detale, o których nie chciałbym mówić, ale to rzeczy przydatne później na boisku. Poza tym trener w pewnym sensie jest też psychologiem, który lubi porozmawiać, sięgnąć trochę dalej, zobaczyć sprawy trochę szerzej. Odbyliśmy kilka takich rozmów, wypracowaliśmy fajny kontakt.

Czujesz, że Twoja pozycja rośnie? Z jednej strony Jagiellonia już prawie pozyskała skrzydłowego, z drugiej ten transfer nie doszedł do skutku. W jakimś sensie to szansa dla Ciebie.

- Jesienią wcale mało nie grałem, a co do transferu - ja jestem gotowy na rywalizację. W swoim życiu rywalizowałem z naprawdę dużymi piłkarzami, dlatego ktokolwiek tu przyjdzie, będę przygotowany. Poza tym nie boję się transferów do klubu, jest wręcz przeciwnie. Musimy się wzmacniać, chcemy być coraz lepszą drużyną. Gramy w europejskich pucharach, to normalne.

Phillip Cocu, Wayne Rooney i Adrian Siemieniec

To jeszcze na koniec dopytam Cię, jak warsztat Adriana Siemieńca wypada na tle trenerów z wielkimi boiskowymi nazwiskami, u których miałeś okazję grać? Nazwiska były duże - Phillip Cocu, Wayne Rooney…

- Gdybym miał porównać go do kogoś z tej dwójki, to do trenera Cocu. On też był taki bardziej wyważony w swoich słowach, mniej emocjonalny, preferujący przemyśleć to, co chciałby przekazać drużynie po danym meczu, po konkretnej sytuacji. Zależało mu zawsze, by to, co powie, było trafne. W emocjach zaraz po gwizdku różne rzeczy można mówić, ale trenerzy Cocu i Siemieniec starają się tego unikać. Również porównywalna jest ta część psychologiczna, o której wspominałem. Obaj podczas rozmowy patrzą na ciebie, jak na człowieka, nie na piłkarza. To duży atut. Poza tym są obserwatorami. Dużo widzą, nawet jeśli nie o wszystkim mówią. Zapamiętują poszczególne obrazki, na przykład z treningów, i choć nie powiedzą o tym "w pierwszym tempie", to później, podczas jakiejś rozmowy, są w stanie wyciągnąć daną sytuację i określić wprost, co w moim zachowaniu było dobre, a co złe. Z mojej perspektywy to są wartościowe rzeczy.

Kontakt Rooneya z szatnią bazował na czymś innym?

- Tam kontekst miał znaczenie, bo on świeżo z piłkarza stał się trenerem. Kolega z boiska nagle stał się szefem. Moim zdaniem dobrze poradził sobie z wyważeniem tej sytuacji. Nie próbował nagle skracać dystansu, a jednocześnie był wymagającym trenerem - tyle że w typie starszego kolegi. Poza tym miał dobrych asystentów.

Tak, wiem, jednym z nich był Liam Rosenior, który właśnie został trenerem Chelsea, wcześniej grał przeciwko Jagiellonii, gdy jesienią prowadził Strasburg.

- Dokładnie. I to właśnie on i inni członkowie sztabu robili pracę taktyczną. Rooney bardziej zajmował się kontaktem z szatnią. O ile Cocu był wyważony, tak Rooney był już bardziej emocjonalny. Tak jakby dalej był piłkarzem.

Kamil Jóźwiak Tomasz Kowalczuk East News

Kamil Jóźwiak José M Baldomero/Pacific Press/S East News

Kamil Jóźwiak AFP

Patrycja Chojnacka: Nie da się wygrać meczu, zaczynając od 0:8 Polsat Sport