Poprzedni sezon był dla Śląska Wrocław prawdziwym koszmarem. Drużyna świeżo po wywalczeniu wicemistrzostwa Polski popadła w kryzys, którego nie była w stanie przezwyciężyć aż do ostatniej kolejki. Wrocławianie finalnie spadli z Ekstraklasy, stając się jednocześnie jednym z największych rywali Wisły Kraków w Betclic 1. Ligi.

Powrót do elity nastąpił już przy pierwszym podejściu. Śląsk na kolejkę przed końcem sezonu jest już pewnym wicemistrzostwa, co oznacza oczywiście bezpośredni awans do Ekstraklasy. Niedzielne spotkanie domowe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki będzie dla kibiców okazją do fety. Miejscowych sympatyków czeka jeszcze jedna, znacznie smutniejsza uroczystość.

Wrocławski klub oficjalnie ogłosił, że potyczka z Pogonią będzie pożegnaniem Petra Schwarza, byłego kapitana pierwszego zespołu Śląska. Czeski pomocnik zaliczy ostatni, symboliczny występ ostatecznie kończący jego karierę piłkarską.

Petr Schwarz ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej. Czech przeszedł koszmarną kontuzję

34-latek od dłuższego czasu był wykluczony z gry. Było to pokłosiem bardzo poważnego urazu, którego ten doznał 12 kwietnia ubiegłego roku podczas meczu Ekstraklasy z Cracovią. Schwarz w efekcie zderzenia z Ajdinem Hasiciem. Czech dokończył mecz, lecz po jego zakończeniu musiał udać się do szpitala. Klub informował wówczas o konieczności przeprowadzenia "zabiegu operacyjnego otwarcia jamy brzusznej w trybie ostrym".

Więcej informacji na ten temat sam zawodnik zdradził długo później, tuż po przejściu długotrwałej rehabilitacji. Schwarz w materiale filmowym udostępnionym przez klub poinformował, że w trakcie meczu Ekstraklasy doznał pęknięcia nerki. Czech wprost wyznał, że lekarze w szpitalu wówczas uratowali mu życie.

Schwarz do Polski trafił w 2018 roku, odchodząc po wielu latach gry w barwach FC Hradec Kralove. Wybór padł na Raków Częstochowa, z którym najpierw awansował do Ekstraklasy, a później wygrał Puchar Polski i został wicemistrzem Polski. Po trzech latach Czech odszedł z ekipy "Medalików" i wzmocnił drużynę Śląska Wrocław.

Z "Wojskowymi" zdobył drugie w karierze wicemistrzostwo Polski, a w barwach Śląska zagrał w 128 spotkaniach. Udane występy w tym zespole dały mu przepustkę do reprezentacji Czech, w której zanotował dwa występy. Pożegnalny mecz Schwarza w Śląsku odbędzie się w niedzielę 24 maja o godzinie 16:30.

Kamil Grosicki, Szymon Marciniak i Petr Schwarz przed meczem Ekstraklasy

Piłkarze Śląska Wrocław fetujący awans do PKO BP Ekstraklasy

Mecz Śląska Wrocław z Jagiellonią Białystok rozegrany w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024/25





