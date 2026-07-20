- Wokół tego meczu od początku było sporo zawirowań. Część kibiców oburzała się na zbyt wysokie ceny biletów, niektórzy wprost mówili, żeby na razie wejściówek nie kupować. Gorąco zrobiło się tuż przed samym spotkaniem, gdy klub poinformował, że odwołany został koncert Faithless, który miał się odbyć tuż po meczu. W zamian zaproponowano kibicom drugi bilet za złotówkę lub rezygnację z wejściówki. Ostatecznie frekwencja na stadionie była nie najgorsza, bo klub poinformował, że na trybunach zasiadło 10 175 widzów - pisaliśmy w relacji z tego spotkania.

Ostatecznie mecz był emocjonujący, a rozstrzygnęła go piękna bramka Ajdina Hasicia. W drugiej połowie nad stadionem przeszła ulewa, ale nie ostudziła ona rozgrzanych głów zawodników. Po przerwie aż trzykrotnie na murawie dochodziło do awantur, w których brali udział nie tylko zawodnicy, ale też ławki rezerwowych.

Też się troszkę w to wmieszałem, próbowałem uspokoić wszystkich. Ważne, że mecz skończył się bez kontuzji, ale nikt nie chce oglądać takich scen, bo młodzież siedzi na trybunach. Czasami takie rzeczy mogą się zdarzyć w piłce, ale trzeba pamiętać, że to nie jest dobra rzecz. Z drugiej strony pokazaliśmy, że stoimy jeden za drugim – mówił po meczu trener Grzelak.

- Byłem zaskoczony takimi emocjami na boisku, zobaczymy, czy nas zaproszą za rok… Czasem jednak tak w sparingach jest, niekiedy nawet gorzej niż w meczach ligowych - dodaje.

Efektem awantur była czerwona kartka w końcówce spotkania dla Oso oraz wyzwiska kibiców Cracovii pod adresem Hiszpanów w ich języku.

- Było w tym meczu trochę frustracji, ale nie wiem, z czego to wynikało. Dla mnie jednak to przeciwnik był bardziej sfrustrowany, bo pewne rzeczy im nie wychodziły - uważa Grzelak.

Trener postawił jasny cel przed piłkarzami Cracovii

To był ostatni sparing "Pasów" przed rozpoczęciem sezonu. W sobotę Krakowianie zmierzą się na wyjeździe z mistrzem Polski Lechem Poznań.

- Uważam, że jesteśmy przygotowani do sezonu. Cel? To proste - musimy jak najszybciej zdobyć 42 punkty, które w tamtym sezonie dały nam utrzymanie, a potem będziemy się zastanawiali, co dalej. Nie ma sensu mówić o czymś więcej. Mamy dobrze ułożony zespół, ale w każdym klubie Ekstraklasy coś w sprawie transferów będzie się jeszcze działo. Jeśli do nas miałby ktoś dołączyć, to musi być to zawodnik, który realnie wzmocni skład i będzie miał odpowiedni charakter - podkreśla Grzelak.

Piotr Jawor

Cracovia - Sevilla Konrad Swierad/Arena Akcji/ArenaAkcji Newspix.pl

Cracovia - Sevilla Konrad Swierad/Arena Akcji/ArenaAkcji Newspix.pl

Odysseas Vlachodimos MATTHIEU MIRVILLE AFP





Ukraina - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport