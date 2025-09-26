Burza wokół Szymona Marciniaka. Pokazano skalę błędów w lidze, porażające liczby

Wideoweryfikacja w swoim założeniu miała ograniczyć do minimum wszelkie kontrowersje związane z decyzjami sędziowskimi. W polskiej Ekstraklasie nie wygląda to jednak w tak idealny sposób, bo w zasadzie co tydzień przez media przetacza się dyskusja o kolejnych pomyłkach sędziowskich i niezrozumiałych decyzjach podjętych po obejrzeniu powtórek, czy wysłuchaniu podpowiedzi z VAR. Dyskusja wróciła jak bumerang w środę.

Wówczas rozegrano dwa zaległe mecze Ekstraklasy. W jednym z nich Raków zmierzył się z Lechem. Choć gospodarze przegrywali 0:2, zdołali ostatecznie zremisować. Decydująca bramka padła po rzucie karnym podyktowanym po faulu Alexa Douglasa. Im jednak więcej powtórek pojawiało się w mediach, tym wątpliwości co do słuszności decyzji Marciniaka rosły. W przeważającej części uznano, że arbiter popełnił błąd, bo kontakt w polu karnym był niewielki.

Marciniak pod ostrzałem. Ekspert przedstawił zatrważające liczby

Adam Lyczmański w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" zwraca uwagę, że liczne błędy mogą się brać z nieuporządkowanej sytuacji w Kolegium Sędziów PZPN. A co za tym idzie, nie ma klarownych instrukcji dla arbitrów. "Jest kilka dni po kontrowersji z meczu Raków - Legia, dwie doby po wątpliwym karnym w Raków - Lech, a nadal nie ma wykładni kolegium sędziów, jakie decyzje powinny zostać w tych spotkaniach podjęte i teraz młodzi sędziowie, którzy szykują się do najbliższej kolejki, wciąż nie wiedzą, co mają robić, słuchają Szymona Marciniaka, bo jeśli on tak mówi, to tak jest, a ja powiem, że nie zawsze" - uważa ekspert sędziowski.

Lyczmański przedstawił również konkretne liczby. Te dotyczą tego, ile w tym sezonie było poważnych pomyłek ze strony sędziów. "Błędów jest dużo. Przy 76 rozegranych meczach poważnych błędów sędziowskich mamy 38, co daje średnio 0,5 na mecz. Natomiast błędów arbitrów VAR jest 16, co daje 0,21 na spotkanie" - wyliczył. Jego zdaniem jest to zdecydowanie za duża liczba.

"W tym przypadku jest to bardzo dużo, bo VAR jest po to, żeby tych poważnych błędów nie było. Dodatkowo dla mnie absurdalne jest, jeśli 90 proc. ludzi wie, że sędzia popełnił, to ten arbiter dobę po meczu brnie w to, że decyzja jest prawidłowa. Coś tu jest nie tak" - dodał Lyczmański.

Tomasz Hajto: To była kompletna bzdura z perspektywy czasu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Ostatni gwizdek Szymona Marciniaka oznaczał koniec ery Luki Modricia w Realu Madryt William Volcov AFP

Szymon Marciniak GLYN KIRK AFP