Burza wokół Lukasa Podolskiego, a tu taka wiadomość. Natychmiastowa reakcja

"Lukas Podolski zachowuje się surrealistycznie, nie wiem, jak to nazwać inaczej. Kolejny raz mamy do czynienia z tym zawodnikiem, kolejny raz jest traktowany inaczej. Dla mnie, po pierwsze, jest to faul. Zawodnik jest pchnięty, będąc już w powietrzu, zainteresowany piłka. Ta piłka wpadłaby na jego głowę. Po drugie, zachowanie zawodnika po tym zdarzeniu nie przystoi, nie boję się tego powiedzieć głośno. Zdecydowanie jest to napomnienie, druga żółta kartka, powinien znaleźć się w szatni i może w następnych meczach nie mielibyśmy z nim problemów. Lukas Podolski tego meczu nie powinien dograć" - mówił o Podolskim w lutym tego roku Adam Lyczmański. Chodzi o faul Podolskiego w meczu z Radomiakiem, gdy popchnął on wyskakującego w powietrze Abdoula Tapsobę, który walczył o piłkę w polu karnym Górnika. Reklama

Lukas Podolski na cenzurowanym

Między innymi to przez tamto zdarzenie Lukas Podolski znalazł się cenzurowanym wśród wielu znawców piłki nożnej. Chodziło nie tylko o same faule i zachowanie w trakcie spotkań, ale również po nich - jego reakcje wskazywały na to, że nie żałował swojego postępowania. W ostatnim czasie wokół Niemca trwa prawdziwa burza.

Reklama Studio Ekstraklasa. „Podolski King”. Efektowna wygrana Górnika. WIDEO / Studio Ekstraklasa / INTERIA.TV

Nie oznacza to jednak, że nie działa on też dla dobra swojej drużyny i młodych piłkarzy. Zawodnik zdobył się na gest wobec swoich młodszych kolegów, a ci postanowili podziękować mu w mediach społecznościowych. Po ostatnich kontrowersjach jest to miła odmiana w zachowaniu Podolskiego.

Lukas Podolski wspomógł juniorów

Młodzież Górnika Zabrze zapewne nigdy nie zapomni tego zgrupowania. Zawodnicy U16 i U18 mogli cieszyć się treningami zorganizowanymi w Turcji, zupełnie tak, jak ich starsi koledzy w sezonie przygotowawczym. Okazało się, że pieniądze na ten cel wyszły z portfela Lukasa Podolskiego.

"Cześć, Lukas. W imieniu drużyn U-16 i U-17 dziękujemy za możliwość pobytu w tak doskonałych, idealnych warunkach" - mówili młodzi w wysłanym do Podolskiego nagraniu. Ten postanowił je udostępnić i napisał, że Akademia Górnika zawsze może liczyć na jego pomoc.

Lukas Podolski / ROLF VENNENBERND / DPA / AFP