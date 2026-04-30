Burza wokół Legii, Komisja Ligi wkroczyła do akcji. Domagają się dyskwalifikacji

Jakub Rzeźnicki

Niemałą burzę w polskich mediach wywołał oficjalny komunikat PKO BP Ekstraklasy, zgodnie z którym kara zawieszenia dla Rafała Augustyniaka została anulowana. Tym samym jeden z liderów Legii będzie mógł wystąpić w prestiżowym starciu z Widzewem Łódź. Cofinięcie czerwonej kartki oburzyło wielu kibiców, a ostry komentarz do sprawy zamieścił także właściciel Pogoni Szczecin - Alex Haditaghi. Przekaz płynący ze środowiska jest jasny - domagają się dyskwalifikacji.

Rafał Augustyniak i Marek PapszunPAP/Jakub Kaczmarczyk / FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPPAP

Czerwona kartka, którą już w 21. minucie otrzymał Rafał Augustyniak ustawiła niejako rywalizację z Lechem Poznań.Legia Warszawa przegrała z odwiecznym rywalem aż 0:4, a kibice stołecznej ekipy byli oburzeni faktem, że 32-latek został wyrzucony z boiska, choć sędzia Lasyk pierwotnie pokazał mu tylko żółtą kartkę. Po analizie VAR zmienił zdanie i kolor kartki na czerwony.

Augustyniak niesłusznie wyrzucony? Komisja Ligi cofnęła zawieszenie

W opinii ekspertów na czele z Adamem Lyczmańskim z CANAL+, "Wojskowi" zostali przez arbitra skrzywdzeni.

- Moje zdanie jest w tej kwestii ciut inne. Przede wszystkim nie oceniajmy po stopklatkach, bo to jest bardzo mylące i niestety nie zawsze prawdziwie. Ten atak na stopklatce faktycznie wygląda nieciekawie, ale chciałbym, żebyśmy wyróżnili dwa terminy - nierozważny atak w nogi przeciwnika i poważny, rażący faul. Ten pierwszy, to żółta kartka, drugi to czerwona. Które z tych określeń pasuje do tego przewinienia? Moim zdaniem to pierwsze - stwierdził.

A jednak. Nagły komunikat ws. Szymona Marciniaka. To już niemal pewne

Marek Papszun także czuł się potraktowany niesprawiedliwie i podkreślał, że kara powinna zostać cofnięta. I tak też się stało. W środę oficjalna strona PKO BP Ekstraklasy przedstawiła ostateczną decyzję Komisji Ligi. Według niej sędzia Lasyk popełnił błąd, a zawieszenie dla Augustyniaka cofnięto. W związku z tym nie zabraknie go w arcyważnym i prestiżowym meczu z Widzewem Łódź.

"W związku z wiążącym stanowiskiem Kolegium Sędziów PZPN Komisja Ligi anulowała czerwoną kartkę. Konsekwencją błędu sędziowskiego jest także to, że w rejestrze napomnień z tego meczu nie będzie figurować żadna kartka dla Rafała Augustyniaka, gdyż regulamin dyscyplinarny PZPN nie przyznaje organom dyscyplinarnym ingerencji w decyzje sędziowskie poprzez możliwość zamiany czerwonej kartki na żółtą" - brzmi najważniejsza część oświadczenia.

Zobacz również:

Danny Makkelie nie najlepiej sędziował mecz Atletico Madryt - Arsenal
Liga Mistrzów

Po półfinale Ligi Mistrzów poruszenie, Polak punktuje arbitra. Od razu zawrzało

Paweł Nowak
Paweł Nowak

Burza po decyzji ws. Augustyniaka. Właściciel Pogoni grzmi

Jak można było się spodziewać, w środowisku zawrzało. Sieć zalała fala komentarzy protestujących wobec zmianie decyzji względem Augustyniaka. Działaczy oskarżano o sprzyjanie Legii, bronienie jej przed spadkiem i tym podobne. Oburzenie panowało nie tylko w obozie Widzewa i Lecha, lecz również innych przedstawicieli Ekstraklasy na czele z Pogonią Szczecin.

Musi być fajnie być Legią. Inne zasady, inne traktowanie!
napisał właściciel Pogoni Szczecin - Alex Haditaghi.

Wątpliwości protestujących budził fakt, że wejście Agustyniaka w Lego Bengtssona na stopklatkach wyglądało poważnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę nienaturalnie wykrzywioną i narażoną na poważny uraz nogę Szweda.

Filar defensywy Lecha Poznań ogłasza ws. transferu. Przesądzone, chce odejść

"Za ten faul powinna być czerwona kartka, atak na stopę i staw skokowy od tyłu. I była! Tylko skorumpowana komisja pro Legijna w PZPR mogłaby czerwoną kartkę za ten faul cofnąć"; "Niestety układy"; "Banda z warszawki pilnuje interesu Miodudkiego" - przekaz ze strony sporej części kibiców był jasny - domagają się oni dyskwalifikacji Augustyniaka na więcej niż jeden mecz. Nie zabrakło także porównań do sytuacji z Luisem Palmą.

We wrześniu w meczu z Rakowem w Częstochowie Honduranin otrzymał czerwoną kartkę, która poskutkowała zawieszeniem na dwa spotkania w bardzo podobnej sytuacji. Wówczas mimo protestów kara została podtrzymana. Nic więc dziwnego, że fani "Kolejorza" byli wręcz wściekli po cofnięciu zawieszenia Augustyniaka.

Zobacz również:

Lech Poznań w rozgrywkach Ligi Konferencji
Liga Konferencji

Polsat pozyskał wyłączne prawa do Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA z udziałem polskich klubów na lata 2027-2031

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Legia Warszawa podejmie Widzew Łódź w piątek w ramach 31. kolejki Ekstraklasy. Relacja na żywo z tego spotkania w Interia Sport.

Rafał Augustyniak w meczu z Lechem Poznań
Marek Papszun
Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa
