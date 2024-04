Burza wokół Goncalo Feio. Tomasz Hajto reaguje. "Niech nie uczy Polaków"

Goncalo Feio po debiucie na ławce trenerskiej Legii. Tomasz Hajto daleki od zachwytów

- Feio to ja znam tylko z tego, co on zrobił poza boiskiem. Ja nikomu nie zamykam drzwi, każdy ma prawo dostać drugą szansę. Jak ktoś chce, to niech go zatrudnia. Perypetie rodzinne w Lublinie, kłótnie i bicie tackami, przezywanie rzeczniczki prasowej, pobicie się i oplucie w Rakowie, w Wiśle Kraków bójka z ochroną. W narracji swojej sprzedał, że jest wielkim profesjonalistą. Nie wiem, po czym to wnioskować. Ja bym prosił, żebyśmy się nie jarali. Przyszedł uczeń do Legii, uczy się być trenerem - stwierdził wówczas Hajto.