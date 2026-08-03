Wieczysta Kraków zaliczyła twarde lądowanie na boiskach Ekstraklasy. Absolutny beniaminek na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce w dwóch pierwszych meczach ligowych nie zdobył nawet punktu.

Drużyna Kazimierza Moskala na inaugurację przegrała na wyjeździe 1:2 z Radomiakiem Radom. Scenariusz powtórzył się w ostatni weekend. Wieczysta w pierwszym domowym meczu nie zdołała odrobić strat i znów przegrała 1:2, tym razem z aktualnym mistrzem Polski Lechem Poznań.

W niedzielnym programie Liga+ Extra emitowanym przez Canal+ Sport jednym z gości był Sławomir Peszko - aktualny wiceprezes Wieczystej Sławomir Peszko. Były reprezentant Polski odpowiedział na szereg pytań, również tych dotyczących przyszłości pierwszego szkoleniowca.

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Sławomir Peszko zabrał głos ws. przyszłości Wieczystej. Jedno zaskoczyło kibiców

Działacz Wieczystej zapowiedział m.in. rychłe sprowadzenie do klubu kolejnego napastnika. Według jego informacji transakcja może zostać sfinalizowana już w tym tygodniu. Jak zaznaczył, mowa o piłkarzu z przeszłością w Ekstraklasie. - Myślę, że będzie znany i pamiętany z Ekstraklasy. Nie wiem, czy będzie "efekt wow", ale dla nas na pewno będzie ważną postacią - powiedział Peszko, cytowany przez "Meczyki".

Nie zabrakło również pytań o trenera Moskala oraz aktualną formę beniaminka Ekstraklasy. O ile sytuacja póki co nie prezentuje się najlepiej, to Peszko zaznaczył, że w tym momencie w klubie nikt nie myśli o potencjalnej zmianie szkoleniowca.

- Po dwóch kolejkach w ogóle nie rozmawialiśmy na temat przyszłości trenera. Dostarczyliśmy mu dobrych piłkarzy, ale szkoleniowiec musi to poukładać. Taki jest cel. Na razie w tej sprawie jest spokój - rzekł wiceprezes Wieczystej (cytat za transfery.info).

Stałym elementem programu Liga+ Extra jest "Pomidor" - cykl krótkich pytań, podczas których gość może udzielić jedynie dwóch odpowiedzi: "tak" lub "nie". Każdy z przepytywanych może raz użyć tytułowego "pomidora", w momencie kłopotliwego pytania, na które nie chce udzielić odpowiedzi.

Jedno z pytań skierowanych do Peszki wzbudziło ogromne emocje. Prowadzący Bartosz Gleń zapytał o przyszłość trenera Moskala. "Kazimierz Moskal będzie trenerem Wieczystej co najmniej do końca obecnego sezonu?" - takie pytanie padło już na samym początku. Peszko jedynie się zaśmiał, po czym wypalił krótką odpowiedź "nie". Reakcja kibiców była jednoznaczna. Część z nich zinterpretowała słowa Peszki jako publiczny brak zaufania w kierunku aktualnego trenera Wieczystej.

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W kolejny weekend Wieczysta Kraków będzie miała przerwę. Wszystko przez przełożone spotkanie z GKS-em Katowice. Beniaminek na boiska Ekstraklasy wróci dopiero 15 sierpnia. Wówczas Wieczysta zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice.





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