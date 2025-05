Burza po "polskim klasyku", Gikiewicz nie wytrzymał. Hamulce puściły kompletnie

Mało które spotkania w Ekstraklasie mają tak bogatą historię i niosą podobny ładunek emocjonalny, co starcia Widzewa Łódź z Legią Warszawa . W większości z nich górą byli "Wojskowi" i nie inaczej sprawy potoczyły się w czwartek. Z tym wyjątkiem, że to gospodarze podali wręcz pomocną dłoń odwiecznemu rywalowi.

Kompromitacja Rafała Gikiewicza. Widzew gorszy od Legii w "klasyku"

Gikiewicz się wściekł, głośny apel po porażce. "Nie pozwolę siebie obrażać"

Jak można było przewidywać, w mediach nie zabrakło krytycznych głosów pod adresem Widzewa na czele z Gikiewiczem . Bramkarz rozgrywa bardzo słaby sezon, a błąd w "polskim klasyku" był tylko kamyczkiem do ogródka dla sceptycznie nastawionych do niego kibiców. Golkiper nie pozostał jednak obojętny na przykre słowa i postanowił zaapelować do fanów. Jego wypowiedź była bardzo emocjonalna.

- Przestańcie hejtować, bo grupa ludzi siada przed komputerem i pisze bzdury. W szatni mamy młodych zawodników. Wiem, jak niektórzy z nich to przeżywają. Lodu na głowę, a jak trzeba, to rozpędzić się i w ścianę. To jest tylko sport, a my jesteśmy ludźmi - dodał wyraźnie rozemocjonowany bramkarz Widzewa.