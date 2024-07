Burza po meczu Lecha, kibice są wściekli. Marciniak w ogniu krytyki

Czy zespół Marciniaka podjął dobrą decyzję? "Linia rysowana od ręki"

Mecz 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy przyniósł ogromne emocje. Widzew Łódź zdołał pokonać u siebie Lecha Poznań po raz pierwszy od 18 lat (2:1). Gospodarze już po dziesięciu minutach prowadzili dwiema bramkami. Jak się okazało, były to decydujące trafienia i to pomimo tego, że jeszcze przed przerwą kontakt po składnej akcji złapał Mikael Ishak .

Przez dłuższy czas żadna ze stron nie zdołała zmienić rezultatu. O włos od tego byli gracze "Kolejorza" w 80. minucie. Rafał Gikiewicz powstrzymał strzał Ishaka, ale dobitka Dino Hoticia okazała się bezbłędna. VAR szybko rozpoczął analizę, a ta wykazała, że kapitan poznańskiej ekipy znajdował się na spalonym, przez co gol nie może zostać uznany. Problem w tym, że linie pokazane podczas transmisji wzbudziły sporą konsternację. Wyglądało bowiem na to, że ofsajd liczono od ręki Ishaka, co byłoby ogromnym błędem.