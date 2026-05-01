Burza po meczu Ekstraklasy. Trener odpalił "bombę". Jest oficjalny komunikat

Mecz Korona - Piast miał niebagatelny ciężar gatunkowy. Oba zespoły na finiszu sezonu walczą o zachowanie ligowego bytu. Każde potknięcie może mieć katastrofalne konsekwencje na mecie zmagań.

W Kielcach padł remis 1:1. W ostatnich sekundach doszło do ogromnej kontrowersji. Arbiter spotkania zakończył mecz w momencie, gdy piłkarz Korony miał skierować piłkę do pustej bramki. Rozjemca dopatrzył się w tej akcji faulu moment wcześniej.

Jacek Zieliński dał popis po końcowym gwizdku. Najpierw czerwona kartka, potem historia... której nie było

Trener gospodarzy, Jacek Zieliński, nie wytrzymał ciśnienia. Ruszył w stronę sędziów, by poinformować ich, co myśli o ich pracy. Rozsierdzonego szkoleniowca - który wcześniej obejrzał czerwoną kartkę za protesty - musiał powstrzymywać jeden z jego zawodników.

Zieliński nie ochłonął jednak przed pomeczową konferencją prasową. W jej trakcie oznajmił, że któryś z piłkarzy Korony został uderzony przez kibica. Miało do tego dojść podczas "rozmowy wychowawczej", jaka odbyła się pod jedną z trybun po końcowym gwizdku.

Podniosło się niemałe larum. Szybko okazało się jednak, że... do takiej historii w rzeczywistości nie doszło. Trener najwyraźniej został przez kogoś wprowadzony w błąd.

Sprawa zrobiła się jednak poważna. Korona zdecydowała się na wystosowanie oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

"W nawiązaniu do słów, które padły na konferencji prasowej po meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce - Piast Gliwice, Korona S.A. informuje, że po zakończeniu spotkania nietykalność cielesna żadnego z zawodników naszego Klubu nie została naruszona" - czytamy w klubowym oświadczeniu.

"Stanowczo zaprzeczamy pojawiającym się w mediach doniesieniom o takowym incydencie i prosimy o niepowielanie nieprawdziwych informacji" - to dalsza część komunikatu.

Kibice Korony Kielce PAWEL PIOTROWSKI/400MM Newspix.pl

Jacek Zieliński, trener Korony Kielce Dawid Figura Newspix.pl

