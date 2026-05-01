Burza po meczu Ekstraklasy. Trener odpalił "bombę". Jest oficjalny komunikat

Łukasz Żurek

Po remisie w piątkowym meczu Korona - Piast (1:1) doszło do niecodziennej dogrywki. Rozegrała się już poza boiskiem. Wzięli w niej udział jedynie kibice, piłkarze i trener ekipy z Kielc - Jacek Zieliński. Na konferencji prasowej szkoleniowiec oznajmił, że jeden z zawodników został uderzony przez kibola. Ta informacja wywołała poruszenie. Ale nie na długo...

piłkarz Korony w żółto-czerwonym stroju gestykuluje przy sędzim w czarnym, obok inni zawodnicy i sędziowie
Piłkarze Korony po meczu z Piastem mieli pretensje do arbitrów. Ale i tak nie uniknęli konfrontacji z kibicami

Mecz Korona - Piast miał niebagatelny ciężar gatunkowy. Oba zespoły na finiszu sezonu walczą o zachowanie ligowego bytu. Każde potknięcie może mieć katastrofalne konsekwencje na mecie zmagań.

W Kielcach padł remis 1:1. W ostatnich sekundach doszło do ogromnej kontrowersji. Arbiter spotkania zakończył mecz w momencie, gdy piłkarz Korony miał skierować piłkę do pustej bramki. Rozjemca dopatrzył się w tej akcji faulu moment wcześniej.

Polak zachwycił Niemców, Urban już reaguje. Przed nim ogromna szansa

Jacek Zieliński dał popis po końcowym gwizdku. Najpierw czerwona kartka, potem historia... której nie było

Trener gospodarzy, Jacek Zieliński, nie wytrzymał ciśnienia. Ruszył w stronę sędziów, by poinformować ich, co myśli o ich pracy. Rozsierdzonego szkoleniowca - który wcześniej obejrzał czerwoną kartkę za protesty - musiał powstrzymywać jeden z jego zawodników.

Zieliński nie ochłonął jednak przed pomeczową konferencją prasową. W jej trakcie oznajmił, że któryś z piłkarzy Korony został uderzony przez kibica. Miało do tego dojść podczas "rozmowy wychowawczej", jaka odbyła się pod jedną z trybun po końcowym gwizdku.

Podniosło się niemałe larum. Szybko okazało się jednak, że... do takiej historii w rzeczywistości nie doszło. Trener najwyraźniej został przez kogoś wprowadzony w błąd.

Sprawa zrobiła się jednak poważna. Korona zdecydowała się na wystosowanie oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

"W nawiązaniu do słów, które padły na konferencji prasowej po meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce - Piast Gliwice, Korona S.A. informuje, że po zakończeniu spotkania nietykalność cielesna żadnego z zawodników naszego Klubu nie została naruszona" - czytamy w klubowym oświadczeniu.

"Stanowczo zaprzeczamy pojawiającym się w mediach doniesieniom o takowym incydencie i prosimy o niepowielanie nieprawdziwych informacji" - to dalsza część komunikatu.

tłum kibiców na trybunach stadionu unosi żółto-czerwone szaliki, nad głowami widoczne liczne transparenty i flagi z napisami oraz symbolem biało-czerwonej Polski, na dole duży baner z datą 1973 i napisem 'ultrasi'
Kibice Korony KielcePAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl
Mężczyzna o siwych włosach udziela wywiadu na konferencji prasowej, siedząc przed stołem z kilkoma mikrofonami różnych stacji, na tle ścianki z logotypami sponsorów i ligi piłkarskiej.
Jacek Zieliński, trener Korony KielceDawid FiguraNewspix.pl
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja