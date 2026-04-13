Burza po meczu Ekstraklasy. Szef Motoru brutalnie o arbitrze. "W Lublinie po pijaku biegał"

Damian Okła

Weekend bez kontrowersji sędziowskich w Ekstraklasie jest weekendem straconym. Kolejną dawkę decyzji, które budzą spore wątpliwości kibice dostali w Lublinie. Arbiter Bartosz Frankowski w ostatnich minutach meczu podyktował rzut karny dla Rakowa Częstochowa, który dzięki skutecznie wykonanej "jedenastce" zremisował z Motorem. Według właściciela lubelskiego klubu, Zbigniewa Jakubasa, sędzia popełnił rażący błąd i nie przebierał w słowach oceniając pracę arbitra.

Właściciel Motoru Lublin Zbigniew Jakubas w garniturze oraz sędzia piłkarski Bartosz Frankowski z gwizdkiem w ustach
Zbigniew Jakubas i Bartosz Frankowski

Trwający sezon PKO Ekstraklasy jest pod wieloma względami wyjątkowy. Do końca rozgrywek zostało sześć kolejek, a co najmniej dziesięć zespołów jest zamieszanych w walkę o utrzymanie... a jeszcze więcej w walkę o europejskie puchary. Na dobrą sprawę za sześć tygodni tabela może być nie do poznania, bo różnice punktowe są niewielkie i seria zwycięstw albo porażek paru zespołów może zmienić bardzo wiele.

O europejskie puchary walczy m.in. Raków Częstochowa oraz Motor Lublin. Obie te drużyny spotkały się w niedzielne popołudnie w bezpośredniej rywalizacji. Stroną przeważającą byli gospodarze i przewagę udokumentowali w drugiej połowie, a na listę strzelców wpisał się Mbaye Ndiaye. Gdy wydawało się, że Motor zgarnie trzy punkty, tuż przed końcem regulaminowego czasu gry Jakub Łabojko trafił Jonatana Brunesa łokciem w twarz w polu karnym gospodarzy.

Właściciel Motoru Lublin oburzony na decyzję Bartosza Frankowskiego. Padają mocne słowa

W pierwszej chwili sędzia Bartosz Frankowski nie zdecydował się na podyktowanie jedenastki, ale taką decyzję podjął po obejrzeniu powtórki na monitorze. Brunes wykorzystał strzał z jedenastu metrów i dał częstochowianom remis. Jednak decyzja Frankowskiego wzbudziła duże kontrowersje i wiele osób związanych z Motorem nie zgadza się z werdyktem arbitra niedzielnego spotkania. Swoje negatywne odczucia w rozmowie z TVP Sport w bardzo ostrych słowach wyraził właściciel lubelskiego klubu, Zbigniew Jakubas.

"Moje rozżalenie jest jeszcze większe, bo oglądaliśmy wczoraj w kilka osób powtórki tej sytuacji z karnym. Przypomnę, że ten sam sędzia, który kiedyś w Lublinie po pijaku biegał ze znakiem drogowym, sędziuje nam ten mecz" - wypalił sternik Motoru. Jakubas nie krył swojego oburzenia.

To już robi się naprawdę kuriozalne. W 90. minucie dyktuje się przeciwko nam rzut karny, kiedy wielki Raków Częstochowa nie jest w stanie wygrać z Motorem. To po prostu wygląda tak, jakby chciał mu pomóc. To jest oburzające.
stwierdził

Zdaniem Jakubasa nie można mówić o przewinieniu Łabojki, gdyż według niego Brunes sam podszedł pod łokieć piłkarza Motoru, który w tym momencie wyskakiwał do góry i miał normalny odruch ręką przy takiej czynności. Jakubas dodaje, że piłka była już w zupełnie innym miejscu i napastnik Rakowa nie miał szans, żeby przejąć nad nią kontrolę.

Zbigniew Jakubas
Zbigniew JakubasStach Antkowiak/REPORTEREast News
Bartosz Frankowski
Bartosz FrankowskiMarcin GolbaAFP
