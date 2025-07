Bunt w Jagiellonii, klub błyskawicznie reaguje. To musiało się tak skończyć

Adrian Dieguez bez większych problemów wpasował się w tę prawidłowość. Hiszpański środkowy obrońca trafił do Jagiellonii Białystok latem 2023 roku, zamieniając Ponferradinę na "Jagę", która kilka miesięcy wcześniej do samego końca musiała drżeć o ligowy byt. Adrianowi Siemieńcowi , który przejął zespół w trudnym momencie, udało się utrzymać w Ekstraklasie, a w kolejnym sezonie stworzył z niej największą rewelację ostatnich lat.

Jagiellonia jak wiele polskich klubów zimową przerwę wykorzystała na zgrupowanie w Turcji. Dieguez podczas pobytu nad Bosforem doznał poważnej kontuzji, która zmusiła go do powrotu do Polski. Badania przeprowadzone na miejscu nie pozostawiały wątpliwości - środkowy obrońca "Jagi" uszkodził więzadło poboczne, co wykluczyło go z gry praktycznie do końca sezonu. Dieguez w minionej kampanii na boisku pojawił się jeszcze tylko jeden raz - wszedł na boisko w końcówce meczu 31. kolejki z Górnikiem Zabrze.