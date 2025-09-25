Brutalny faul w Ekstraklasie. Boli od samego patrzenia. "Słyszeli trzask"

W środowy wieczór odbyły się hity Ekstraklasy. Najpierw o godz. 18:45 naprzeciwko siebie stanęły drużyny mistrza i wicemistrza Polski. Mowa o Lechu Poznań i Rakowie Częstochowa. Zespoły Marka Papszuna i Nielsa Frederiksena zapewniły kibicom wielkie show.

Ostatecznie w Częstochowie padł remis 2:2, choć łącznie piłka dużo więcej razy lądowała w siatce. Nie bez powodu nasz dziennikarz Bartłomiej Wrzesiński starcie to nazwał "meczem sezonu Ekstraklasy". Gdyby tego było mało, pięciokrotnie sędzia musiał wspomagać się VAR-em.

Niestety mecz ten miał również swoją ciemną stronę. Na początku drugiej części gry, dokładnie w 55. minucie doszło do brutalnego przewinienia, którego autorem był Luis Palma. Zawodnik z Hondurasu sfaulował Zorana Arsenicia - kapitana Rakowa Częstochowa.

Chwilę później Chorwat musiał opuścić boisko. Podobnie jak Palma, któremu sędzia pokazał czerwoną kartkę. Wcześniej 25-latek zanotował asystę i sam trafił do siatki. Zaliczył świetny mecz, jednak skwitował go nieprzemyślanym, bardzo groźnym faulem.

Na ten moment Raków nie opublikował jeszcze oficjalnego komunikatu ws. stanu zdrowia swojego defensora. Nieoficjalnie mówi się jednak, że doszło do poważnego urazu stawu skokowego. O kontuzji Arsenicia na konferencji prasowej wypowiedział się sam Marek Papszun.

- Nie widziałem tej sytuacji, bo działa się przy strefie technicznej gości. Zawodnicy mówili, że wygląda to bardzo źle, słyszeli nawet trzask kości, więc może doszło do złamania - powiedział trener częstochowskiego zespołu, cytowany przez portal "Weszło".

- To był szalony mecz. Chyba skończył się finalnie 4:4. Były przecież cztery bramki nieuznane. To był inny remis niż z Legią. Tam pokazaliśmy bardzo dobre nastawienie i grę w defensywie. A tutaj popełniliśmy w kwadrans kilka błędów, ale graliśmy bardzo dobrze w drugiej połowie i stworzyliśmy wiele szans. Bardziej rozczarował mnie wynik tego spotkania - dodał, odnosząc się do środowego spotkania.

