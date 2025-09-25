Do przerwy wszystko układało się po myśli gości, którzy schodzili do szatni z prowadzeniem 2:0. Prawdą jest, że był to najniższy wymiar kary. Raków w defensywie prezentował się koszmarnie, popełniał proste błędy, które rywal wykorzystywał z pełną stanowczością.

Po przerwie jednak Raków otrzymał nieoczekiwaną szansę. Wicemistrz Polski grając w przewadze potrzebował zaledwie chwili, by doprowadzić do remisu. Niewiele zabrakło, by to podopieczni Marka Papszuna sięgnęli po pełną pulę, ale trafienie Jonatana Brauta Brunesa zostało anulowane przez minimalną pozycję spaloną.

System VAR w tym spotkaniu odgrywał bardzo dużą rolę, bo musiał interweniować aż pięć razy. Marciniak po konsultacji z asystentami z wozu VAR nie uznał aż czterech goli. Piąta z interwencji wiąże się jednak z bardzo przykrym zdarzeniem, którego konsekwencje obserwowaliśmy nie tylko na murawie, lecz również wpływa na najbliższe plany Rakowa.

Brutalny atak w hicie Ekstraklasy. Konsekwencje są poważne

W 53. minucie Luis Palma w bezpardonowy sposób zaatakował nogi Zorana Arsenicia. Krzyk bólu Chorwata mogli usłyszeć wszyscy, gdyż sytuacja miała miejsce tuż obok mikrofonów kierunkowych zbierających wszelkie dźwięki. Marciniak początkowo ukarał Honduranina żółtą kartką, lecz wezwany przed monitor szybko zmienił decyzję i wykluczył Palmę z boiska.

Od początku cała ta sytuacja wyglądała bardzo niepokojąco. Arsenić nie był w stanie kontynuować gry, a murawę musiał opuścić przy asyście członków sztabu szkoleniowego Rakowa. Sam trener "Medalików" na pomeczowej konferencji wypowiedział się na ten temat. Jego słowa nie dawały zbyt wielu nadziei dla kibiców.

- Nie widziałem tej sytuacji, bo działa się przy strefie technicznej gości. Zawodnicy mówili, że wygląda to bardzo źle, słyszeli nawet trzask kości, więc może doszło do złamania - powiedział Marek Papszun cytowany przez portal "Weszło".

Sam winowajca już następnego dnia wystosował oficjalne oświadczenie, w którym przeprosił poszkodowanego piłkarza. Kibice jednak cały czas czekali na głos z obozu Rakowa na temat diagnozy urazu Arsenicia i szczegółów dotyczących procesu rekonwalescencji. Te nadeszły tuż po godzinie 13:00 i tylko potwierdziły złe przeczucia.

Raków na łamach oficjalnej strony internetowej poinformował, że w wyniku brutalnego faulu Palmy Zoran Arsenić doznał złamania kości strzałkowej. Powołując się na wstępne diagnozy oszacowali okres przerwy w grze chorwackiego defensora na około 6-8 tygodni. To ogromne osłabienie dla defensywy wicemistrza Polski, który już w następny czwartek spotkaniem z Universitateą Craiova rozpocznie zmagania w fazie ligowej Ligi Konferencji.

