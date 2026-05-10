Bruk-Bet Termalica - Legia. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 10 maja o godzinie 17:30 na Stadionie Sportowym Bruk-Bet Termalica w Niecieczy. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Premium. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Bruk-Bet Termalica - Legia. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz?

Legia Warszawa jest coraz bliżej utrzymania. Kluczowe dla jej sytuacji było zwycięstwo 1:0 z jednym z bezpośrednim konkurentów w tej walce, czyli Widzewem. To sprawiło, że przed rozpoczęciem tego weekendu stołeczni zajmowali 11. miejsce w tabeli z przewagą czterech punktów nad strefą spadkową.

Dziś ekipa Marka Papszuna zmierzy się na wyjeździe z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. "Słonie" zajmują ostatnie miesjce w tabeli i już oficjalnie są pierwszym spadkowiczem tego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Nie mają nawet matematycznych szans na utrzymanie, także ich jedynym celem pozostało godne pożegnanie się z najwyższą klasą rozgrywkową.

Wizyta będącej faworytem Legii w Niecieczy może jednak przynieść niespodziankę. Wszystko dlatego, że odkąd w Bruk-Bet w 2015 roku po raz pierwszy awansował do Ekstraklasy, Legia grała na jego obiekcie pięciokrotnie i ani razu nie wygrała w podstawowym czasie gry. Podczas pierwszych trzech wizyt doznała trzech porażek. W trakcie czwartej zremisowała 0:0. Z kolei podczas ostatniej w 2022 roku w ramach Pucharu Polski zwyciężyła 3:2, ale dopiero po dogrywce. "Wojskowi" zatem cały czas nie potrafią odczarować tego stadionu w lidze, ale ich motywacja będzie dziś ogromna. Poza walką o pewne utrzymanie, Legia z pewnością jest głodna rewanżu za porażkę z Bruk-Betem w rundzie jesiennej.

Piłkarze Legii świętujący wygraną z Widzewem Leszek Szymański PAP

Piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza w meczu z Pogonią Szczecin Tomasz Kowalczuk East News

