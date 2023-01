Bramkowy sprawdzian ligowców. Czekają na kolejnych piłkarzy

Miejsca rozgrywania towarzyskiego meczu Lechii Gdańsk z Cartusią Kartuzy było otoczone nimbem tajemnicy. Był pomysły przeniesienia go do Gdańska czy do Kartuz, ostatecznie stanęło na pierwotnym pomyśle i grze w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, gdzie przez ostatni tydzień lechiści hartowali piłkarską stal na tygodniowym zgrupowaniu.