Bramkarz Aston Villi pilnie ściągnięty do ekstraklasy. "To wyzwanie"

Puszcza od lat stawia w bramce na młodzieżowców. Grali tam m. in. Karol Niemczycki, Gabriel Kobylak, Miłosz Mleczko czy wspominany Komar. Ten ostatni bronił w poprzednim sezonie i awansował z drużyną do ekstraklasy. Stał w bramce też teraz aż do szóstej kolejki.

Po meczu pojechał jednak na festyn do Wiśnicza Małego, gdzie brał udział w bójce. Pewne jest to, że doznał kontuzji, która wyklucza go z gry do końca sezonu. Okoliczności awantury wyjaśniają służby, ale beniaminek stracił bramkarza i pilnie szukał młodzieżowca na tę pozycję.

W niedzielnym meczu z Rakowem Częstochowa bronił Krzysztof Wróblewski. 21-letni bramkarz w poprzednim sezonie zaliczył dziesięć występów w pierwszej lidze, a teraz zadebiutował w ekstraklasie. Nie zawiódł, ale mistrz Polski dość pewnie wygrał 2:1.

Puszcza w poprzednim tygodniu skontaktowała się z agentem Zycha. To były junior Arki Gdynia i Zagłębia Lubin, który w 2020 roku wyjechał do Anglii. W Aston Villi występował w ligach młodzieżowych. W tym sezonie był dwa razy na ławce rezerwowych w seniorach - podczas meczu w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy (z Hibernian) i w Premier League (Burnley).

Oliwier Zych: Czekałem na takie wyzwanie

Zych regularnie jest powoływany do reprezentacji młodzieżowych. Gra w niej już od kadry do lat 15. W tym roku był podstawowym bramkarzem reprezentacji U-19, która zagrała w mistrzostwach Europy. Był nawet jej kapitanem.

Młody bramkarz już w niedzielę mógł zadebiutować w Puszczy, ale nie udało się załatwić formalności, bo... - W Anglii nie pracują w weekend - twierdził Zych przed kamerami Canal Plus w przerwie spotkania. - Mam nadzieję, że od następnego meczu będę już gotowy do gry. Jak zobaczyłem informacje od agenta, byłem tym bardzo podekscytowany.

To będą moje pierwsze doświadczenia seniorskie i nie mogę się tego doczekać. ~ Oliwier Zych

Po siódmej kolejce Puszcza zajmuje 13. miejsce, ale wszystkie zespoły za nią rozegrał mecz mniej, a Korona Kielce nawet dwa mniej. Najpewniej drużynę Tomasza Tułacza czeka walka o utrzymanie. - Chcę się pokazać w dorosłej piłce. Mamy sporo doświadczonych zawodników, którzy dużo biegają - dodaje Zych. - Trener bramkarz Aston Villi był bardzo zadowolony, że stanę przed szansą na regularne występy w seniorach.

Poniedziałek to ostatni dzień, by w tym roku przeprowadzać transfery do Polski.

Kewin Komar / Grzegorz Wajda/REPORTER / East News

Tomasz Tułacz, trener Puszczy / Andrzej Banaś/ Polska Press / East News

Raków - Puszcza / Waldemar Deska / PAP