Boniek zobaczył, co zrobił Widzew. Reakcja nie mogła być inna. Krótko

Michał Chmielewski

Podczas zimowego okienka transferowego Widzew wydał ponad 13 milionów euro. Do łódzkiego klubu trafili m.in. reprezentanci Polski. W sobotni wieczór drużyna Igora Jovicevicia zmierzyła się u siebie z Jagiellonią Białystok. Goście bez większych problemów triumfowali 3:1. Kiepski wynik Widzewa podsumowali eksperci. Wśród nich znalazł się Zbigniew Boniek.

Dwóch piłkarzy w białych strojach drużyny, stojących na boisku podczas meczu, w tle piłkarze w żółto-czerwonych strojach, centralnie umieszczone okrągłe zdjęcie starszego mężczyzny jako element graficzny nakładany na obraz.
Zbigniew Boniew, Widzew ŁódźFot. Konrad Swierad / Arena Akcji/NEWSPIX.PL / Fot. Mikolaj Barbanell / Arena Akcji/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W zeszłym roku większościowym udziałowcem Widzewa Łódź został Robert Dobrzycki. Polski milioner od razu pokazał, że nie ma zamiaru oszczędzać na transferach. Przekonaliśmy się o tym w ostatnich tygodniach.

Podczas zimowego okienka Widzew zakupił m.in. Przemysława Wiśniewskiego za ponad trzy miliony euro, Bartłomieja Drągowskiego (300 tys.) euro, Emila Kornviga z Brann Bergen za trzy miliony euro czy Osmana Bukariego z amerykańskiego Austin, za którego zapłacono 5,5 miliona euro. To nowy transferowy rekord Ekstraklasy.

Szymon Rojek: Drabinka Ligi Konferencji jest bardzo niesymetrycznaPolsat Sport

Wpadka Widzewa na start rundy wiosennej. Boniek przemówił

Na start rundy wiosennej w sobotę 31 stycznia do Łodzi przyjechała Jagiellonia. Kibice gospodarzy spodziewali się otwarcia z przytupem, skoro ich drużyna jest obecnie naszpikowana gwiazdami, za które zapłacono miliony.

Porażka Widzewa nie przeszła bez echa w mediach społecznościowym. Autorem jednego z wpisów był Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej pokusił się o następującą opinię:

Pierwsze śliwki robaczywki. Tylko tak to można wytłumaczyć. Brawo Jaga
czytamy.

Nie jest tajemnicą, że Boniek to kibic Widzewa. Legenda reprezentacji Polski była zawodnikiem łódzkiej drużyny w latach 1975-1982.

"Widzew już raczej nie wygra wszyskich meczów w tej rundzie" - pisze prześmiewczo Mateusz Rokuszewski.

"Można się pośmiać z Widzewa ,ale pamiętajmy kto tam pojechał i z jakim znakomitym trenerem" - dodaje Wojciech Kowalczyk, chwaląc Adriana Siemieńca.

"Włączyłem Ekstraklasę, żeby zobaczyć zespół zbudowany za 20 milionów euro i trzeba przyznać, że po Jagiellonii od razu było widać inwestycję w ogromną jakość" - wbija szpilkę Szymon Janczyk.

"Widzew Łódź, najlepsza drużyna w historii futbolu. Dopóki nie trzeba wyjść na boisko i zagrać w piłkę" - dodaje jeden z internautów.

"A ja Wam powiem, że ten Widzew jeszcze zacznie dobrze grać i cieszmy się, że mecz z nimi był w takim momencie sezonu" - wierzy Dawid Kosiński.

Na ten moment po 19 rozegranych meczach Widzew Łódź zajmuje 16. miejsce w tabeli (20 pkt), znajduje się w strefie spadkowej. W niedzielę 8 lutego zespół Igora Jovicevicia zagra na wyjeździe zGKS-em Katowice.

Maciej Brzeziński
Grupa piłkarzy w czerwonych strojach celebruje zdobycie bramki na boisku, otoczona rozemocjonowanymi kibicami na trybunach.
Widzew ŁódźANDRZEJ ZBRANIECKIEast News
Zbigniew Boniek
Zbigniew BoniekPIOTR KAMIONKA/REPORTEREast News
Mężczyzna w średnim wieku w jasnym golfie i ciemnym płaszczu stoi w otoczeniu ludzi na trybunach, wokół skupieni widzowie.
Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
