Boniek wydał wyrok ws. Papszuna. Z tych słów już się nie wycofa, klamka zapadła

W ostatnich tygodniach piłkarska Polska żyła telenowelą pt. Przenosiny Marka Papszuna do Legii. Doświadczony trener wdał się w publiczny konflikt z władzami Rakowa Częstochowa, które twardo negocjowały warunki odejścia swojego szkoleniowca do Warszawy.

Byliśmy świadkami medialnych docinek, zaczepek, mieszanych emocji i wielu niewiadomych. W końcu nastał dzień, w którym Papszun został ogłoszony trenerem ekipy "Wojskowych". Miało to miejsce podczas specjalnego briefingu, który również nie przeszedł bez echa.

Marek Papszun: Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii Polsat Sport

Tyle Papszun popracuje w Legii? Zbigniew Boniek już wie

Kontrakt Papszuna z nowym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Czy 51-latkowi będzie dane wypełnić całą umowę? Przeszłość pokazała, że tylko garstka trenerów przetrwała w Legii dłużej niż jeden sezon. W ciągu ostatnich dziesięciu lat najdłużej drużynę prowadził Kosta Runjaić - przez 648 dni.

Zdaniem Zbigniewa Bońka nowy, długo wyczekiwany trener pobije rekord Niemca. - Papszun będzie długo w Legii. Ja ci powiem, dlaczego - zwrócił się były szef PZPN do Romana Kołtonia na kanale "Prawda Futbolu".

- Papszun jest trenerem innym niż wszyscy pozostali. Jakbyś wsadził ich do jednego worka, to są inni od Papszuna. Jak zwolnisz Papszuna, to jest autodemonstracja, że już niczego innego w tej piłce nie wymyślisz, że nie ma innej koncepcji. Że to, co wydawało się marzeniem, okazało się niewypałem. Czyli pozycja Papszuna będzie mocna i nikt nie będzie chciał go ruszyć - tłumaczył Boniek.

Do końca kontraktu byłego trenera Rakowa pozostało zatem dwa i pół roku. Być może obie strony zdecydują się kiedyś na jego przedłużenie. - W historii Legii zwalniano trenerów po siedmiu, ośmiu, 10 czy 15 meczach. Jakby to samo zrobiono z Papszunem, to znaczy, że to jest odbijanie od ściany do ściany - powiedział.

Myślę, że Papszun spokojnie może pracować przez 2,5 roku

Obecnie Legia Warszawa po rundzie jesiennej zajmuje przedostatnie (17) miejsce w tabeli Ekstraklasy, mając na koncie zaledwie 19 punktów. Jednocześnie do strefy pucharowej traci zaledwie dziesięć oczek. Debiut Marka Papszuna nastąpi 1 lutego podczas domowego starcia z Koroną Kielce.

Marek Papszun został trenerem Legii Warszawa Marcin Golba AFP

Zbigniew Boniek Piotr Kamionka/REPORTER East News

Marek Papszun Michal Dubiel/REPORTER East News