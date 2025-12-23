Partner merytoryczny: Eleven Sports

Boniek wydał wyrok ws. Papszuna. Z tych słów już się nie wycofa, klamka zapadła

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Stało się. Od 19 grudnia Marek Papszun oficjalnie jest trenerem Legii Warszawa. Podstawowym zadaniem 51-latka jest wyciągnięcie zespołu ze strefy spadkowej oraz podjęcie walki o europejskie puchary. Mimo że kadencja Papszuna ledwo co się rozpoczęła, to niektórzy już teraz zadają sobie pytanie, jak długo nowy szkoleniowiec pozostanie na swoim stanowisku. Jednoznacznej odpowiedzi udzielił Zbigniew Boniek.

Mężczyzna w eleganckim płaszczu i szaliku spaceruje na tle stadionu, natomiast w żółtym okręgu umieszczone jest zdjęcie innego mężczyzny z rękami na głowie wyrażającego zaskoczenie lub frustrację.
Zbigniew Boniek i Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTER East News

W ostatnich tygodniach piłkarska Polska żyła telenowelą pt. Przenosiny Marka Papszuna do Legii. Doświadczony trener wdał się w publiczny konflikt z władzami Rakowa Częstochowa, które twardo negocjowały warunki odejścia swojego szkoleniowca do Warszawy.

Byliśmy świadkami medialnych docinek, zaczepek, mieszanych emocji i wielu niewiadomych. W końcu nastał dzień, w którym Papszun został ogłoszony trenerem ekipy "Wojskowych". Miało to miejsce podczas specjalnego briefingu, który również nie przeszedł bez echa.

Marek Papszun: Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem LegiiPolsat Sport

Tyle Papszun popracuje w Legii? Zbigniew Boniek już wie

Kontrakt Papszuna z nowym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Czy 51-latkowi będzie dane wypełnić całą umowę? Przeszłość pokazała, że tylko garstka trenerów przetrwała w Legii dłużej niż jeden sezon. W ciągu ostatnich dziesięciu lat najdłużej drużynę prowadził Kosta Runjaić - przez 648 dni.

Zdaniem Zbigniewa Bońka nowy, długo wyczekiwany trener pobije rekord Niemca. - Papszun będzie długo w Legii. Ja ci powiem, dlaczego - zwrócił się były szef PZPN do Romana Kołtonia na kanale "Prawda Futbolu".

- Papszun jest trenerem innym niż wszyscy pozostali. Jakbyś wsadził ich do jednego worka, to są inni od Papszuna. Jak zwolnisz Papszuna, to jest autodemonstracja, że już niczego innego w tej piłce nie wymyślisz, że nie ma innej koncepcji. Że to, co wydawało się marzeniem, okazało się niewypałem. Czyli pozycja Papszuna będzie mocna i nikt nie będzie chciał go ruszyć - tłumaczył Boniek.

Zobacz również:

Ronald Araujo tuż po świętach ma wrócić do treningów z FC Barceloną
La Liga

Kluczowe wieści dotarły do Barcelony. Szczęsny i spółka już wiedzą

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Do końca kontraktu byłego trenera Rakowa pozostało zatem dwa i pół roku. Być może obie strony zdecydują się kiedyś na jego przedłużenie. - W historii Legii zwalniano trenerów po siedmiu, ośmiu, 10 czy 15 meczach. Jakby to samo zrobiono z Papszunem, to znaczy, że to jest odbijanie od ściany do ściany - powiedział.

    Myślę, że Papszun spokojnie może pracować przez 2,5 roku
    podsumował były wiceprezes UEFA.

    Obecnie Legia Warszawa po rundzie jesiennej zajmuje przedostatnie (17) miejsce w tabeli Ekstraklasy, mając na koncie zaledwie 19 punktów. Jednocześnie do strefy pucharowej traci zaledwie dziesięć oczek. Debiut Marka Papszuna nastąpi 1 lutego podczas domowego starcia z Koroną Kielce.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Lewandowski nie miał litości. "Zganił" Hiszpana, wszystko się nagrało

    Amanda Gawron
    Amanda Gawron
    Mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z daszkiem, ubrany w zimowe ubranie klubowe z herbem piłkarskim oraz inicjałami MP, stoi na stadionie piłkarskim, w tle trybuny i częściowo widoczny napis reklamowy.
    Marek Papszun został trenerem Legii WarszawaMarcin GolbaAFP
    Zbigniew Boniek
    Zbigniew BoniekPiotr Kamionka/REPORTEREast News
    Mężczyzna w okularach i czarnej czapce siedzi na zielonym fotelu stadionowym, ubrany w niebieską sportową kurtkę z herbem klubu sportowego, sprawia poważne wrażenie.
    Marek PapszunMichal Dubiel/REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja