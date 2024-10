Boniek szczerze po porażce Lecha. Długo nie czekał, od razu to przypomniał

Sporo pozytywnego szumu robią w PKO BP Ekstraklasie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek w roli beniaminka. W piątkowy wieczór w Krakowie istną kanonadę urządził sobie GKS Katowice. Ekipa z województwa śląskiego zmiotła z powierzchni ziemi Puszczę Niepołomicę, strzelając formalnym gospodarzom aż sześć bramek i nie tracąc przy tym choćby jednej. Co prawda dzień później o niespodziankę nie pokusiła się w Mielcu Lechia Gdańsk, ale za to nie lada sensację w Poznaniu sprawił Motor Lublin.

