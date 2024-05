Boniek nie mógł tego przemilczeć. Taki komentarz o powrocie Papszuna

"Marek Papszun wraca do Rakowa Częstochowa i wraz z początkiem nowego sezonu przejmie funkcję pierwszego trenera . Kontrakt będzie obowiązywał przez najbliższe dwa lata, z możliwością odejścia w ściśle określonych sytuacjach" - poinformował we wtorek rano klub .

49-latek pierwsze podejście do Rakowa zaczął w kwietniu 2016 roku. Rok później wywalczył z Rakowem awans do 1. ligi, a w 2019 roku - do PKO BP Ekstraklasy. "Czerwono-Niebiescy" pod jego wodzą szybko wdarli się do ligowej czołówki - w latach 2021-22 zdobyli wicemistrzostwo kraju, sięgnęli dwa razy po Puchar Polski i Superpuchar Polski, a przed rokiem wywalczyli historyczny tytuł mistrzowski oraz po raz trzeci z rzędu wystąpili w finale krajowego pucharu.