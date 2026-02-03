Partner merytoryczny: Eleven Sports

Boniek nie bał się tego powiedzieć. Chodzi o Legię i Papszuna. Gorzko

Legia fatalnie rozpoczęła wiosenną rundę Ekstraklasy. W niedzielę w debiucie Marka Papszuna poległa u siebie z Koroną Kielce 1:2, przez co nadal znajduje się w strefie spadkowej. W poniedziałkowy wieczór kilka słów prawdy nt. funkcjonowania warszawskiego zespołu powiedział Zbigniew Boniek. - Liderem jest trener. Ale nie ma liderów na boisku. Ta drużyna nie ma liderów na boisku - przyznał.

Jesienią Legia wpadła w olbrzymie tarapaty. Z zespołem pożegnał się Edward Iordanescu, którego tymczasowo zastąpił Inaki Astiz. Hiszpan kompletnie nie poradził sobie w roli pierwszego trenera. Na dziesięć meczów pod jego wodzą stołeczny klub wygrał tylko raz. Wszyscy czekali na przyjście Marka Papszuna.

Z nowym trenerem warszawska drużyna przygotowywała się do drugiej części sezonu podczas obozu szkoleniowego w Hiszpanii. W niedzielę 1 lutego przyszła pora na debiut Papszuna w nowym klubie. Na stadion przy ul. Łazienkowskiej przyjechała Korona Kielce.

Boniek wydał wyrok. W tle to, co robi Papszun i piłkarze Legii

I to ekipa prowadzona przez Jacka Zielińskiego triumfowała 2:1 po dwóch trafieniach autorstwa Mariusza Stępińskiego. W Legii zawiódł przede wszystkim Mileta Rajović, który zmarnował rzut karny. Jak na razie trzy miliony wydane na Duńczyka podczas letniego okna transferowego wydają się totalną abstrakcją.

Fakty są takie, że po dziewiętnastu rozegranych meczach Legia Warszawa z 19 punktami na koncie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Mimo że do końca ligi ma do rozegrania jeszcze 15 spotkań, to scenariusz spadku wcale nie jest kompletnie nierealny. O trudniej sytuacji "Wojskowych" podczas poniedziałkowego programu na kanale "Prawda Futbolu" wypowiedział sięZbigniew Boniek.

    Na początku były prezes PZPN podkreślił, że Marek Papszun miał dobre medialne wejście do klubu, zaprezentował swój liczny sztab, po czym wziął się do pracy. Jednak teraz nie liczą się już słowa, a boiskowe czyny. Jego zdaniem stołeczny klub wcale nie wzmocnił się przez zimę. A co więcej, jego obecna kadra jest mentalnie stłamszona.

    Legia ma cała grupę piłkarzy, którzy według mnie są psychicznie wypaleni
    diagnozuje Boniek.

    - Ci zawodnicy mieli ciągłe problemy przez ostatnie pół rok. (...) Liderem jest trener. Ale nie ma liderów na boisku. Ta drużyna nie ma liderów na boisku. Nie ma Josue. Jeśli ja bym się zapytał, kto jest liderem tej drużyny na boisku? Ci, którzy mogliby nimi być.... tu jest problem - dodaje.

    - Ta drużyna jest obciążona psychicznie. Zmianami trenera, tym co stało się jesienią. Oni w tym wszystkim brali udział. Wszyscy wierzą tylko w Papszuna, ale Papszun meczów nie wygrywa. Może ich dobrze przygotować, ustawić, ale mecze wygrywają zawodnicy na boisku. To nie jest przypadek, że Legii nie ma dzisiaj w Pucharze Polski ani w Lidze Konferencji - tłumaczy 69-latek, którego zdaniem warszawianie nie mają składu na spadek z ligi. - Ale jak wejdziesz w strefę - jak ja to mówię - ruchomych piasków, to ciężko się z tego wydostać - zaznacza jednocześnie Zbigniew Boniek.

    W sobotę Legia Warszawa zagra z Arką Gdynia o godz. 14:45.

