Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek powiedział, że brylancik Pogoni Szczecin wyróżniał się od najmłodszych lat. - Kilka lat temu byłem na Turnieju Syrenki. Grali tam między innymi Musiala, Elliott, Bellingham i Kozłowski. Muszę powiedzieć, że wtedy Kacper ich przerastał - komplementował Boniek.

Czy Kacper Kozłowski powinien wyjechać z Polski?

Eksperci Polsatu Sport zastanawiali się, czy nadszedł już czas, w którym Kozłowski powinien bardzo konkretnie myśleć o zmianie klubu. Jeśli Kacper ma wyjechać, to warto, aby miał konkretne liczby - kilkanaście goli lub asyst w polskiej lidze. Nie brakuje przykładów chłopaków, którzy szybko wyruszyli na podbój zagranicznych klubów, a teraz już wrócili do Polski i walczą o miejsce w Ekstraklasie - przestrzegał Roman Kołtoń z Prawdy Futbolu.

Dariusz Dziekanowski dodawał, że decyzja o transferze musi być bardzo dokładnie przemyślana. To sprawa indywidualna. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektórzy lepiej wyjdą na szybszym wyjeździe do innej ligi, niektórzy bardziej rozwiną się w Legii czy Lechu - mówił były reprezentant Polski.

Zbigniew Boniek stwierdził natomiast, że błędem byłoby przyjmowanie oferty klubu, który nie widzi dla Kacpra miejsca w pierwszej drużynie. - Ja uważam, że jeśli młody zawodnik ma wyjechać do zagranicznego klubu tylko po to, żeby grać w U-21, U-23 czy jakimkolwiek innym zespole juniorskim, to więcej pożytku będzie, jeśli zostanie w Ekstraklasie. Piłka seniorska to zupełnie inny poziom, niezależnie od ligi - ocenił były prezes PZPN.

Jakub Żelepień