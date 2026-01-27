Partner merytoryczny: Eleven Sports

Boniek bezlitośnie wypunktował Polaków. "Największy błąd", uderzył w kluby

Łukasz Olszewski

Zbigniew Boniek regularnie ma okazję dzielić się swoimi przemyśleniami, czy to na temat reprezentacji Polski, czy polskich klubów. Nie inaczej było tym razem. Podczas rozmowy z Romanem Kołtoniem, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wytknął drużynom z naszych lig, gdzie popełniają duży błąd. - Tak się nie robi kolektywu - stwierdził.

Starszy mężczyzna w czerwonym dresie stoi na stadionie podczas deszczu, w tle rozmyte sylwetki innych osób i trybuny sportowe.
Zbigniew BoniekFOT MARCIN BRYJA / 400mm.plNewspix.pl

Przepływ informacji - to tu Zbigniew Boniek upatruje największej wady polskich klubów w dzisiejszych czasach i jak przekonuje, to dlatego ekipy z naszych lig nie mogą pochwalić się większymi sukcesami.

- Drużyna, żeby była dobra, to musi być szczelna i tego czasami naszym polskim drużynom brakuje. Bo u nas dziennikarze, prawie wszyscy wszystko wiedzą... A to jest największy błąd drużyny. Tak się nie robi kolektywu - wyjaśniał w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu".

Szymon Rojek: Drabinka Ligi Konferencji jest bardzo niesymetrycznaPolsat Sport

"U nas tego brakuje", Boniek wytknął Polakom bez pardonu. Surowa ocena

Nie da się ukryć, że rozwój mediów społecznościowych sprawił przede wszystkim, że informacje z poszczególnych szatni, czy nawet informacje transferowe znane są szerzej opinii publicznej niemalże natychmiast. A to zdaniem Bońka niszczy relacje w drużynie i nie pomga w odnoszeniu sukcesów.

- U nas, stare czasy, to było najważniejsze: "Panowie! To, co się dzieje w szatni, przed meczem, po meczu, kto się z kim się wziął "za garnitury", kto się z kim pokłócił w przerwie meczu" - to wszystko zostaje w szatni... - wspominał czasy, kiedy jeszcze miał okazję biegać po murawie.

Nie, że mam swojego ulubionego dziennikarza albo muszę się pochwalić swojemu menadżerowi, który za 5 minut obdzwoni wszystkich dziennikarzy. Żeby wygrywać, to musi być też atmosfera. Jedna wielka rodzina, jedna wielka całość. U nas czasami tego brakuje
Zbigniew Boniek dla "Prawdy Futbolu".

Polskie kluby - w szczególności te, które rywalizują w ostatnim czasie w europejskich pucharach, już mogą zaliczać się do grona tych, które osiągają sukcesy - zarówno na polu ekonomicznym, jak i sportowym. To jednak nie zmienia zdania Bońka, że polskie kluby potrzebują większej szczelności w przepływie informacji - zwłaszcza tych wychodzących z klubu.

