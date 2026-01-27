Boniek bezlitośnie wypunktował Polaków. "Największy błąd", uderzył w kluby

Przepływ informacji - to tu Zbigniew Boniek upatruje największej wady polskich klubów w dzisiejszych czasach i jak przekonuje, to dlatego ekipy z naszych lig nie mogą pochwalić się większymi sukcesami.

- Drużyna, żeby była dobra, to musi być szczelna i tego czasami naszym polskim drużynom brakuje. Bo u nas dziennikarze, prawie wszyscy wszystko wiedzą... A to jest największy błąd drużyny. Tak się nie robi kolektywu - wyjaśniał w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu".

Nie da się ukryć, że rozwój mediów społecznościowych sprawił przede wszystkim, że informacje z poszczególnych szatni, czy nawet informacje transferowe znane są szerzej opinii publicznej niemalże natychmiast. A to zdaniem Bońka niszczy relacje w drużynie i nie pomga w odnoszeniu sukcesów.

- U nas, stare czasy, to było najważniejsze: "Panowie! To, co się dzieje w szatni, przed meczem, po meczu, kto się z kim się wziął "za garnitury", kto się z kim pokłócił w przerwie meczu" - to wszystko zostaje w szatni... - wspominał czasy, kiedy jeszcze miał okazję biegać po murawie.

Nie, że mam swojego ulubionego dziennikarza albo muszę się pochwalić swojemu menadżerowi, który za 5 minut obdzwoni wszystkich dziennikarzy. Żeby wygrywać, to musi być też atmosfera. Jedna wielka rodzina, jedna wielka całość. U nas czasami tego brakuje

Polskie kluby - w szczególności te, które rywalizują w ostatnim czasie w europejskich pucharach, już mogą zaliczać się do grona tych, które osiągają sukcesy - zarówno na polu ekonomicznym, jak i sportowym. To jednak nie zmienia zdania Bońka, że polskie kluby potrzebują większej szczelności w przepływie informacji - zwłaszcza tych wychodzących z klubu.

