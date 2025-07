Lech Poznań wypożyczył zimą Rasmusa Carstensena z FC Koeln. Duńczyk zagrał w barwach Kolejorza 15 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Kibice zapamiętali szczególnie to ostatnie podanie, które było na wagę mistrzostwa Polski. 24-latek dograł piłkę do Afonso Sousy, który pokonał bramkarza Piasta Gliwice.

Działacze z Bułgarskiej byli zadowoleni z Carstensena i podjęli negocjacje, aby go wykupić z niemieckiego klubu. Cena za Duńczyka okazała się jednak zbyt wysoka, a FC Koeln poinformowało, że 24-latek najbliższy sezon spędzi ponownie na wypożyczeniu, ale w Aarhus GF.

- Rasmus wyraził chęć powrotu do ojczyzny. Udało nam się spełnić to życzenie, ponieważ znaleźliśmy dobre rozwiązanie dla każdej ze stron w postaci wypożyczenia do Aarhus. Życzymy mu wszystkiego najlepszego i wielu sukcesów w nadchodzącym sezonie - przyznał na łamach klubowych mediów dyrektor sportowy niemieckiego klubu, Thomas Kessler.