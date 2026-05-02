Marek Papszun z Rakowem Częstochowa napisał przepiękną historię. Szkoleniowiec z Warszawy przeszedł z Rakowem drogę od niższych lig polskich aż do PKO BP Ekstraklasy, mistrzostwa kraju oraz pasjonującej walki o europejskie puchary. W środku sezonu 2025/2026 zdecydował się odejść z klubu.

Na horyzoncie pojawiła się bowiem opcja przejęcia sterów w Legii Warszawa. Papszun zostawił Raków po rozegraniu osiemnastu ligowych meczów, ze zdobyczą 29 punktów. Wówczas dawało to ekipie z Częstochowy czwarte miejsce ze stratą trzech oczek do Jagiellonii.

Srebrny medal dla Papszuna. Drugi w kolekcji

Raków miał także przed sobą walkę w Pucharze Polski. Papszun przeszedł ze swoimi piłkarzami przez dwa pierwsze mecze. Pozostała część pracy spadła na barki zatrudnionego zimą Łukasza Tomczyka. O awans do finału łatwo nie było, ale ostatecznie Raków 2 maja zmierzył się z Górnikiem Zabrze na PGE Narodowym w Warszawie.

Dzień wcześniej Legia wygrała niezwykle ważny mecz z Widzewem Łódź. W trakcie transmisji finałowego meczu Mateusz Borek na antenie TVP Sport zauważył, że niezależnie od wyniku swój medal i tak ostatecznie dostanie Marek Papszun, który prowadził Raków w dwóch meczach tych rozgrywek.

Ostatecznie mecz przebiegł w taki sposób, że Papszun do swojej kolekcji dołoży drugi w karierze srebrny medal. Raków przegrał bowiem 0:2. To sprawia, że Papszun będzie miał już w swoim CV dwa srebrne medale i dwa złote. Z pewnością liczy na kolejne już z Legią Warszawa.

Maek Papszun żegna się z Rakowem Częstochowa Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Marek Papszun zaprezentowany jako trener Legii Warszawa Przemysław Langier/ INTERIA.PL INTERIA.PL

Marek Papszun został trenerem Legii Warszawa Marcin Golba AFP

Roman Kosecki przed meczem Legia - Widzew: Drużyna, która przegra, ma duży problem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport