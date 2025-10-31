Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bolesna porażka, a teraz to. Trener zespołu z Ekstraklasy nie wytrzymał. Mocne słowa

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Zdecydowanie nie tak swój powrót do PKO BP Ekstraklasy wyobrażała sobie Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Zespół prowadzony przez Marcina Brosza w piątek kolejny raz został pokonany, tym razem 3:0 przez GKS Katowice. W ten sposób beniaminek po 14 rozegranych spotkaniach zajmuję 17. miejsce. Tuż po spotkaniu szkoleniowiec drużyny w mocnych słowach podsumował to, co się dzieje w drużynie.

Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice
Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice MICHAL TRZPIS/400MM.PL/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Tylko dwa razy w aktualnym sezonie PKO BP Ekstraklasy ze zwycięstwa mogła się cieszyć Bruk-Bet Termalica Nieciecza. W 1. kolejce beniaminek pokonał niespodziewanie Jagiellonię Białystok 4:0, a ostatni drugi i zarazem ostatni raz z trzech punktów cieszyć się mógł 8 sierpnia po wygranej 1:0 z Górnikiem Zabrze.

Od tamtego czasu zespół Marcina Brosza zdołał zdobyć tylko trzy "oczka", z czego jedno z nich w ubiegłym tygodniu. Wówczas drużyna na własnym stadionie zremisowała 1:1 z Zagłębiem Lubin. Szansa na kolejne punkty nadeszła w piątek 31 października. Do Niecieczy przyjechała drużyna GKS-u Katowice.

    Rywalizacja okazała się jednak bardzo jednostronna, bowiem goście bez większych kłopotów zwyciężyli 3:0 i umocnili się w środku ligowej tabeli. Termalica natomiast z 10 punktami po 14 rozegranych spotkaniach pozostaje na 17. lokacie i jest jednym z głównych kandydatów do spadku.

    Niedługo po zakończeniu meczu głos zabrał wspomniany już Marcin Brosz. W swojej wypowiedzi nie gryzł się w język i brutalnie opisał sytuację, w jakiej znajduje się jego zespół.

    Brosz mocno po porażce. "Jesteśmy na dnie"

    Zdaniem 52-latka spotkanie z klubem z Katowic zweryfikował jego drużynę. Dodał również, że jest to bardzo trudny czas dla Bruk-Bet Termalica Niecieczy i najprawdopodobniej jest to moment, w którym trzeba postanowić na zawodników, którzy do tej pory dostawali nieco mniej szans.

    Po ostatnim remisie z Zagłębiem Lubin wydawało się, że idziemy w dobrym kierunku, że zrobiliśmy progres i przy drobnych korektach utrzymamy ten poziom gry. Ten mecz nas zweryfikował. Jesteśmy na dnie. Zdajemy sobie sprawę, że to dla nas trudny okres. Trzeba inaczej spojrzeć na ten zespół - na treningi, taktykę, personalia. To jest ten moment, aby wykorzystać tych zawodników, którzy mniej grali. Trzeba zmienić oblicze drużyny
    powiedział cytowany przez PAP.

    Następna szansa na powiększenie swojego dorobku w PKO BP Ekstraklasie nadejdzie w następną niedzielę, 9 listopada. Wtedy Termalica uda się do Warszawy, gdzie zmierzy się z będącą w kryzysie Legią.

    Trener drużyny piłkarskiej w czarnej kurtce wydaje polecenia stojąc przy linii bocznej boiska, za nim znajduje się ławka rezerwowych z zawodnikami i członkami sztabu.
    Marcin Brosz jest trenerem Termaliki Nieciecza od 19 marca 2024 roku.Grzegorz Wajda/REPORTER East News
    Piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza
    Piłkarze Bruk-Betu Termaliki NiecieczaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

