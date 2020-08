Warta Poznań pokonała Błękitnych Stargard w 1/32 finału Pucharu Polski. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, które lepiej wykonywali piłkarze beniaminka PKO Ekstraklasy.

Warta objęła prowadzenie w 35. minucie. Po indywidualnej akcji, do siatki trafił Gracjan Jaroch.



W drugiej połowie trzy bramki zdobyli jednak Błękitni. W 53. minucie sytuację sam na sam wykorzystał Mateusz Bochniak i doprowadził do wyrównania.



Dziewięć minut później pięknym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Dawid Polkowski i dał Błękitnym prowadzenie. W kolejnej akcji z dystansu przymierzył Hubert Krawczun i było już 3-1 dla drugoligowca.



Warta jednak nie zamierzała odpuszczać. Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry bramkę zdobył Adrian Laskowski. Tym trafieniem doprowadził do dogrywki.



W dogrywce bramki nie padły. O losie rywalizacji musiały rozstrzygnąć więc rzuty karne.



W nich lepszy okazał się beniaminek PKO Ekstraklasy. Piłkarze Warty nie trafili co prawda dwóch karnych, ale rywale pudłowali trzy razy. W efekcie poznaniacy w serii "jedenastek" wygrali 5-4 i awansowali.



MP



