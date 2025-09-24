Błędy sędziowskie, przepychanki przy szatni, furia trenera. O tej wygranej Legii mówiono latami

Spotkania Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok od lat budzą ogromne emocje wśród kibiców. Od momentu, gdy klub z Białegostoku dobrnął do ligowej czołówki i otwarcie walczy o mistrzostwo Polski, te potyczki stały się jeszcze bardziej zaciekłe. Przez lata obserwowaliśmy wzajemne zaczepki, wzajemna niechęć kibiców również jest oczywista.

Raz doprowadziło to nawet do przerwania spotkania. W 2014 roku po wielkiej bijatyce na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej Biuro Bezpieczeństwa stolicy zdecydowało się przedwcześnie zakończyć mecz. Komisja Ligi po czasie ukarała Legię walkowerem za te zajścia.

Niewiele ponad rok później znów cała Polska mówiła o starciu tych ekip. Tym razem obyło się bez zamieszek na trybunach, lecz na murawie oraz w kuluarach iskrzyło tak mocno, że tamte sceny na zawsze zapisały się do historii polskiej Ekstraklasy.

Dwie ogromne kontrowersje i cenna wygrana Legii. Jagiellonia czuła się pokrzywdzona

W sezonie 2014/15 zarówno Legia, jak i Jagiellonia liczyły się w walce o końcowy triumf w Ekstraklasie. W ramach 33. kolejki grupy mistrzowskiej klub z Białegostoku prowadzony przez Michała Probierza udał się do stolicy, by wyrwać trzy punkty bezcenne w walce o potencjalny mistrzowski tytuł. Przez zdecydowaną większość meczu widowisko nie mogło porwać postronnych widzów, lecz wydarzenia z doliczonego czasu gry przeniosły emocje na zupełnie inny poziom.

Prowadzący to spotkanie Paweł Gil do drugiej połowy dodał aż osiem minut. Wówczas było to rzadko spotykane, gdyż nie funkcjonował jeszcze doskonale znany nam dzisiaj system VAR. W piątej minucie doliczonego czasu gry, po bardzo szybkim rozegraniu rzutu wolnego, w pole karne Legii wpadł Przemysław Frankowski. Z prawej strony "szesnastki" pomocnik Jagiellonii próbował ograć Bartosza Bereszyńskiego, po czym upadł na murawę. Reakcja była bardzo wymowna - Bereszyński najpierw zaczął podważać decyzję sędziego, która nie nastąpiła. Dopiero po tym, jak nie usłyszał gwizdka sędziego, wybił futbolówkę z własnego pola karnego. Goście byli wściekli, domagając się rzutu karnego. Emocję podsyciła dodatkowo powtórka telewizyjna, w której wszyscy zobaczyli, że Bereszyński zahaczył o nogę Frankowskiego.

To był jednak wstęp do ogromnej burzy, która wybuchła niewiele ponad minutę po wcześniejszej kontrowersji. Legia momentalnie przesunęła się w okolicę pola karnego Jagiellonii. Ustawiony z prawej strony boiska Łukasz Broź próbował dośrodkować do jednego z kolegów. Futbolówka trafiła jednak w rękę Giorgi Popchadze, a Paweł Gil nie miał żadnych wątpliwości, wskazując na jedenasty metr. Zwycięstwo 1:0 dla Legii pewną egzekucją rzutu karnego dał Orlando Sa.

Furia po meczu. Trener i zawodnicy byli wściekli, ogromny skandal był o krok

Tuż po końcowym gwizdku wszelkie opory obozu Jagiellonii pękły, zaczął się publiczny pokaz okazywania swojego niezadowolenia. W kierunku sędziego momentalnie ruszył Probierz, a chwilę później bramkarz "Jagi" Bartłomiej Drągowski pokazywał obraźliwe gesty w kierunku trybun. Furia była ogromna, a w kolejnych minutach ogromne zamieszanie przeniosło się do klubowych budynków Legii.

Do dzisiaj słynne są obrazki uwiecznione przez "Przegląd Sportowy". Nieobecny na murawie w tym spotkaniu Jakub Kosecki w pewnym momencie ruszył w kierunku szatni Jagiellonii, dążąc do konfrontacji z jednym z piłkarzy gości. Wywoływał "tego z długimi włosami, co kopnął naszą panią". Chodziło o Igorsa Tarasovsa, który schodząc z murawy, kopnął mikrofon, przez co ucierpiała ówczesna rzeczniczka warszawskiego klubu Izabela Kruk. Nie był to jedyny taki incydent, niewiele zabrakło do konfrontacji Drągowskiego z jednym z członków sztabu szkoleniowego "Wojskowych".

Szerokim echem odniosła się również konferencja prasowa, podczas której Probierz nie miał zamiaru gryźć się w język. W pewnym momencie nawet wypalił, że jego pierwszą myślą było zrezygnowanie z wykonywania zawodu trenera. Kultowa stała się natomiast odpowiedź na pytanie o tryb administracyjny, w ramach którego trener Jagiellonii miałby dochodzić swoich racji. Probierz w niecenzuralnych słowach odparł, że jedyne co mu zostało, to sięgnąć po Whisky, gdy tylko wróci do domu.

Jeden moment zadecydował o mistrzowskim tytule. Historia polskiego futbolu mogła potoczyć się kompletnie inaczej

Decyzje Pawła Gila wywarły ogromny wpływ na końcową tabelę Ekstraklasy. Finalnie mistrzem Polski został Lech Poznań, który miał punkt przewagi nad Legią. Trzecia była z kolei Jagiellonia, której do tytułu mistrzowskiego zabrakło dwóch "oczek". Gdyby Gil podyktował wtedy rzut karny za przewinienie na Frankowskim, a Jagiellonia wygrałaby w Warszawie, to w Białymstoku znacznie wcześniej fetowano by pierwszy w historii tytuł mistrza Polski.

Emocje towarzyszące temu spotkaniu podsyciła dodatkowo opinia Sławomira Stempniewskiego wygłoszona w programie "Liga+ Extra" na antenie Canal+. - Mam absmak, nie podoba mi się taka decyzja. Mam wrażenie, że podjął ją asystent, a nie sędzia główny, od jego strony wyglądało to na celowe zagranie piłki ręką. Z tego co widzimy, moim zdaniem to było nie do odgwizdania - ocenił były Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN wypowiadając się o rzucie karnym podyktowanym dla Legii.

Z drugiej jednak strony Stempniewski nie dopatrzył się również przewinienia na Frankowskim. Jego zdaniem trącenie było ewidentne, lecz takie potrącenie nogi nie powinno spowodować upadku, w związku z czym w tym przypadku decyzja sędziego Gila miała być prawidłowa.

