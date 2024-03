Błąd Marciniaka i grad bramek. Tak Śląsk nie wygra mistrzostwa (WIDEO)

Associated Press / © 2024 Associated Press

Ekstraklasa: Bezbarwna pierwsza połowa w Gliwicach

Pierwsze 15 minut zdecydowanie należało do Piasta Gliwice. Piłkarze Aleksandara Vukovicia starali się narzucić swoje warunki gry. Udało im się oddać kilka strzałów na bramkę Śląska, ale nie były one na tyle groźne, by do pracy musiał się wziąć Rafał Leszczyński. Najlepiej na boisku prezentował się Damian Kądzior, który uderzał dwukrotnie, choć bezskutecznie, ale bez wątpienia był bardzo widoczny na murawie.

Tak Śląsk nie zdobędzie mistrzostwa. Tylko remis w meczu z Piastem

Pierwsze minuty drugiej połowy przebiegały dosyć spokojnie. Tak było do 57. minuty, kiedy doszło do niemałego zamieszania. Piłka spadła pod nogi Tomasa Huka. Uderzenie obrońcy Piasta zostało zablokowane i futbolówkę odebrał Jorge Felix, który z najbliższej odległości skierował piłkę do bramki Śląska. Jak się okazało, trafienie nie zostało zaliczone, ponieważ wcześniej piłki ręką dotknął Huk. Tyle że po wideoweryfikacji okazało się, że sędzia Szymon Marciniak popełnił błąd. Piłka faktycznie trafiła w rękę Słowaka, lecz nie miał on możliwości reakcji, co oznaczało, że trafił do siatki prawidłowo.