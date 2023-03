Na poznańskim stadionie sektor gości może pomieścić 2 tysiące osób. W takiej też liczbie do stolicy Wielkopolski chcą udać się kibice "Dumy Pomorza". W tej sprawie kontaktowali się z klubem z Bułgarskiej. Jak usłyszeliśmy od szczecińskich wyjazdowiczów , otrzymali oni do wypełnienia dokument, w którym było miejsce na 1500 nazwisk. Link na kolejne 500 osób miał być dosłany później. Po tym, jak uzupełnili pierwszą transzę, dostali z Poznania informację, że drugiej jednak nie będzie.

Wśród szczecińskich kibiców zabuzowało. Fani Pogoni nie tylko rozmawiali na ten temat między sobą, ale także opisywali sprawę szeroko w mediach społecznościowych, przede wszystkim na Twitterze. Zarzucali Lechowi, że ten ogranicza im możliwość dopingowania na żywo swojej drużyny . Przypominali także, że kilka miesięcy temu, kiedy stadion w stolicy Pomorza Zachodniego nie był jeszcze oddany w całości do użytku, Pogoń nie sprawiała problemów i udostępniła poznaniakom sektor gości.

Lech - Pogoń: Awantura o bilety

Po wysłuchaniu kibiców Pogoni postanowiliśmy poprosić o wypowiedź także drugą stronę konfliktu. - Nie ma absolutnie żadnej złej woli. Dostaliśmy pismo od Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w którym ustalono, na sektor gości możemy wpuścić 1500, a nie 2000 osób. Służby argumentują to faktem, że starcie Lecha z Pogonią będzie miało charakter meczu podwyższonego ryzyka. Poza tym policja zwróciła uwagę na to to, że kibice ze Szczecina przyjadą własnymi samochodami i autokarami, a nie pociągiem - powiedział Interii Maciej Henszel, rzecznik prasowy Lecha.