Bezcenne punkty w walce o utrzymanie. "Uderzenie" Korony i Stal padła

Piątek 5 kwietnia przyniósł nieco zaskoczeń jeśli mowa o rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Zaczęło się od zaskakującego remisu Cracovii z ostatnim w klasyfikacji ŁKS-em - remisu, który ostatecznie przypieczętował los trenera "Pasów" Jacka Zielińskiego . Potem z kolei doszło do niemniej nieoczekiwanej porażki Rakowa Częstochowa z Radomiakiem Radom .

Tymczasem to był jedynie wstęp jeśli mowa o 27. kolejce - na sobotę zaplanowane zostały bowiem kolejne trzy spotkania. W pierwszym z nich, rozpoczętym równo o godz. 15.00, zmierzyły się zespoły Korony Kielce oraz Stali Mielec.

PKO BP Ekstraklasa. Korona Kielce - Stal Mielec: Przebieg i wynik meczu

Później niestety piłkarze przez długi czas nie byli w stanie z kolei poderwać w górę swych kibiców i fani dosyć długo czekali na gola, choć obu stornom nie zabrakło szans. W końcówce pierwszej połowy to gospodarzy jednak wyjątkowo mocno się uaktywnili w ofensywie, a sporo zamieszania powodował chociażby Jauhienij Szykauka.

To jednak nie on otworzył rezultat, a Bartosz Kwiecień, który na listę strzelców wpisał się dokładnie w 44. minucie. Dawid Błanik zagrywał piłkę z rzutu rożnego, a Kwiecień najpierw przyjął futbolówkę, a następnie sobie tylko znanym sposobem znalazł "korytarz" między gąszczem nóg rywali i swoich kompanów z zespołu. Strzał trafił do siatki obok bezradnego Mateusza Kochalskiego.