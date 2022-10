Bez goli, bez emocji, za to ze spektakularnym pudłem. Warta remisuje z Górnikiem

Pierwsza połowa była definicyjnym przykładem stereotypowego meczu między 9. a 14. drużyną w tabeli, rozgrywanego w niedzielę o 12:30. Więcej niż ciekawych akcji czy strzałów było fauli i przerw w grze, a piłka długimi fragmentami latała wysoko w powietrzu.

PKO Ekstraklasa. Bezbramkowy remis Warty Poznań i Górnika Zabrze

Z pierwszej części gry można wyróżnić tak naprawdę dwie sytuacje, bo zamiast 0:0 do przerwy powinno być 1:1. Najpierw na początku meczu Grzesik świetnie zagrał z prawej strony na piąty metr, a niepilnowany Zrelak minął się z piłką.

W samej końcówce pierwszej połowy oglądaliśmy z kolei akcję z cyklu "Ekstraklasowe Archiwum X", a w rolę główną wcielił się Kenji Okunuki. We wspomnianym serialu zawsze głównym motywem było rozgryzienie zagadki, tutaj zagadką jest, w jaki sposób Górnik nie zdobył w tej akcji gola.

Warta fatalnie rozegrała rzut rożny i w efekcie goście ruszyli z szybką kontrą, w pewnym momencie w trójkę biegnąc bez rywali w kierunku bramki Jędrzeja Grobelnego. Piłkę przy nodze miał Okunuki i Japończyk zamiast dogrywać do któregoś z kolegów, to wybrał samolubne rozwiązanie i w komiczny sposób posłał piłkę jakieś dwa metry obok słupka. To nie jest łatwy sezon dla Górnika i trudno się dziwić, skoro piłkarze sami utrudniają sobie życie.

Obraz gry specjalnie nie zmienił się po zmianie stron. Swoją okazję znów miał Zrelak, ale jego główkę dobrze odbił Bielica. Po drugiej stronie lepiej pocelować powinien Vrhovec, który w dobrej sytuacji przeniósł piłkę nad poprzeczką.

W Grodzisku Wielkopolskim oglądaliśmy więc dzisiaj typowe "0:0 po bezbarwnej", które z pewnością niezbyt satysfakcjonuje obie drużyny, z naciskiem chyba jednak na Górnika, który grzęźnie w dolnej części tabeli.

Warta Poznań 0:0 Górnik Zabrze



kartki: 68`Stavropoulos, 71`Kopczyński - 40`Paluszek, 86`Wojtuszek



Warta: Grobelny - Stavropoulos, Szymonowicz, Ivanov - Grzesik, Kopczyński, Kupczak, Matuszewski(78`Kościelny) - Maenpaa(63`Szmyt), Zrelak, Luis(61`Destan)



Górnik: Bielica - Jensen, Bergstrom(82`Szcześniak), Paluszek - Janża, Vrhovec(67`Podolski), Mvondo, Dadok(46`Marosa) - Cholewiak(46`Włodarczyk), Okunuki(67`Wojtuszek), Pacheco

Widzów: 1638