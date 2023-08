Bez goli, ale z dużymi emocjami. Ruch Chorzów uratowany przez bramkarza

Starania Piasta nie przyniosły jednak skutku, a im dłużej toczyła się gra, tym lepiej bronił się Ruch. Gliwiczanie próbowali to jednym skrzydłem, to drugim, ale bez powodzenia, za to goście zaczęli grać coraz wyżej. Ruch dość długo musiał się naczekać na swoje okazje, ale w 38. minucie František Plach po raz pierwszy został zaangażowany do poważniejszej obrony i po uderzeniu Tomasza Swędrowskiego dość niepewnie zbił piłkę. Bramkarz Piasta piąstkował także tuż przed przerwą, tym razem po zagraniu Piotra Sadloka.