Beniaminek zatrzymał faworyta. To koniec. Tytułu mistrza Polski nie będzie

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Arka Gdynia zremisowała bezbramkowo z Górnikiem Zabrze w zaległym meczu 31. kolejki Ekstraklasy. Gospodarze nie zrewanżowali się rywalom za jesienny blamaż na Śląsku, gdzie przegrali 1:5. Teraz gubią punkty w szóstym meczu z rzędu. W ligowej tabeli zwisają bezwładnie nad przepaścią. Ratunek przed degradacją wydaje się wizją coraz bardziej mglistą. Tymczasem Zabrzanie definitywnie tracą szanse na tytuł mistrza Polski.

Kike Hermoso z Arki i Sondre Liseth z Górnika rywalizują o piłkę podczas meczu w Gdyni.
Krótkie krycie w Gdyni. Kike Hermoso (na drugim planie) kontra Sondre Liseth Marcin GadomskiNewspix.pl

W tym sezonie Arka tylko raz straciła pięć goli. Zmiażdżona została jesienią w Zabrzu, przegrywając 1:5. Teraz nastała pora odwetu. Przynajmniej teoretycznie.

Trudno było jednak oczekiwać, że ekipa ze strefy spadkowej rozniesie w pył zdobywcę Pucharu Polski. I nie zmieniał tego fakt, że Gdynianie "musieli" sięgnąć po komplet punktów. Mieli świadomość, że każde potknięcie na finiszu może w końcowym rozrachunku skutkować degradacją.

Wielkie zmiany w klubie Ekstraklasy. To znane nazwisko

Arka - Górnik. Armaty przestały strzelać jesienią. Nieudany odwet w Gdyni, degradacja coraz bliżej

Oba zespoły zaczęły spotkanie niemrawo, zupełnie jakby nie chodziło o punkty w decydującej fazie sezonu. Po widowni przeszedł szmer dopiero tuż przed upływem kwadransa, gdy w polu karnym Arki upadł Maksym Chłań. Arbiter nie dostrzegł jednak przewinienia.

Na pierwszy celny strzał trzeba było czekać do 30. minuty. W światło bramki trafił wówczas Sebastian Kerk. Golkiper gości, Marcel Łubik, spisał się w tej sytuacji bez zarzutu.

Górnik mógł wyjść na prowadzenie już w doliczonym czasie gry. Z bliskiej odległości przymierzył Rafał Janicki, ale ofiarną interwencją uratował gospodarzy Vladislavs Gutkovskis.

Zobacz również:

Aleksandar Vuković (z lewej) próbuje ocalić Widzew przed degradacją
Ekstraklasa

Tego było już za wiele. Anonimowy donos. Błyskawiczna reakcja klubu Ekstraklasy

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Po zmianie stron mecz nadal nie stanowił dobrej reklamy Ekstraklasy. Za piłką wciąż biegało 22 zawodników, były nawet celne uderzenia, ale poziom gry nie przystawał do tej klasy rozgrywkowej. Publika, w sile blisko 10 tys. widzów, traciła cierpliwość.

Mimo że piłkarze Arki grali z nożem na gardle, nie udało im się przełamać skonsolidowanej defensywy Zabrzan. Natarcia gospodarzy kończyły się najczęściej w okolicach linii pola karnego. Sami mogli zostać skarceni, gdy w poprzeczkę trafił Janicki - tyle że po chwili arbiter i tak odgwizdał faul.

Dopiero w samej końcówce w wymarzonym położeniu znalazł się Kerk. Przegrał jednak pojedynek z Łubikiem w najważniejszym momencie spotkania. To była piłka meczowa.

Ekipa z Wybrzeża traci punkty w szóstym meczu z kolei. Jej sytuacja w tabeli? Więcej niż dramatyczna. Dwie kolejki przed końcem rywalizacji traci do pierwszej bezpiecznej lokaty trzy punkty.

Górnik za remis zapłacił wymierną cenę już teraz. Definitywnie odebrał sobie szanse na tytuł mistrza Polski. Do liderującego Lecha Poznań traci sześć "oczek", ale oba bezpośrednie starcia zakończył porażką.

Zobacz również:

Angel Rodado (na pierwszym planie) i jego partnerzy z Wisły Kraków nie muszą już martwić się decyzją NKO. "Biała Gwiazda" wywalczyła awans do Ekstraklasy
I Liga

NKO jednak do cna bezlitosna. Nie będzie punktów. Wisła Kraków z walkowerem

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Statystyki meczu

Arka Gdynia
0 - 0
Górnik Zabrze
Posiadanie piłki
38%
62%
Strzały
11
14
Strzały celne
2
2
Strzały niecelne
7
7
Strzały zablokowane
2
5
Ataki
54
73
Piłkarz w białej koszulce z czerwono-niebieskim pasem prowadzi piłkę obok zawodnika w żółtym stroju, który wykonuje wślizg na boisku piłkarskim.
W tym meczu piłkarzom udawała się tylko destrukcja. Dawid Abramowicz skutecznie powstrzymuje szarżę Pawła OlkowskiegoMarcin GadomskiPAP
Dwóch piłkarzy walczących o piłkę głową, zawodnik w żółto-niebieskim stroju z głową odchyloną do tyłu, a rywal w biało-czerwonym stroju tuż za nim w trakcie dynamicznego starcia, w tle rozmyte sylwetki kibiców na trybunach.
Vladislavs Gutkovskis (z lewej) w powietrznym pojedynku z Rafałem Janickim. Piłka niespecjalnie przeszkadzała im w grzeMarcin GadomskiNewspix.pl
Paulina Czarnota-Bojarska podsumowuje 32. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja