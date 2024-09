Beniaminek skarcony przez mistrza Polski. Nie było sensacji w Ekstraklasie

Wieczór bez sensacji. Jagiellonia ustawia beniaminka w kącie. Pierwszy uderzył kapitan

W pierwszej odsłonie lepsze wrażenie sprawiali gospodarze, mimo to do szatni schodzili z niekorzystnym rezultatem. A krótko po wznowieniu gry... wystarczył moment nieuwagi i zrobiło się 0:2. W wyniku nieporadności defensorów Motoru piłka trafiła do Kristoffera Hansen, ten huknął z woleja i Brkić nie miał nic do powiedzenia.